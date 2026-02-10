特朗普20年前致電警長斥愛潑斯坦「令人作嘔」　並稱其女友邪惡

據美國司法部公布的文件，一名現已退休的佛羅里達州棕櫚灘警局警長2019年10月向聯邦調查局（FBI）憶述，在警方當年對淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）啟動調查後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）2006年曾致電警方，痛斥其昔日友人愛潑斯坦的行徑「令人作嘔」，並稱愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）為「邪惡之人」。



美媒CNBC報道，根據這份名為「302」的FBI文件，在警方2006年公開對愛潑斯坦的調查後，特朗普曾致電時任棕櫚灘警察局長雷特（Michael Reiter），告訴他「謝天謝地，你阻止了愛潑斯坦，大家都知道他一直在做這種事」。

2000年2月12日，美國佛羅里達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

據FBI對雷特訪談的摘要，「特朗普告訴他（雷特），紐約人都知道愛潑斯坦很令人作嘔。」FBI亦在302文件中寫道，「特朗普稱馬克斯韋爾是愛潑斯坦的幕後操盤手，『她很邪惡，要重點盯她』。」

愛潑斯坦之後於2008年就佛羅里達州的指控認罪，承認引誘未成年少女賣淫，以此換取免於聯邦刑事起訴。2019年8月，愛潑斯坦因涉嫌兒童性交易被捕，後來在紐約聯邦監獄自殺身亡。