無列入愛潑斯坦文件反而是「失敗者」？安德魯前女友語出驚人捱轟

據《獨立報》、《鏡報》等外媒2月7日報道，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的前女友、名媛赫維（Victoria Hervey）近日在一次訪談中談及「愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案」時公開為安德魯辯護，甚至聲稱未被列入愛潑斯坦檔案的人都是「失敗者」（loser）。此番言論不僅讓英媒直呼「令人瞠目結舌」，更引起了網友的激烈批評。



據悉，安德魯是已故英國女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）的次子，他因與已故性犯罪者、美國富商愛潑斯坦的關係深陷醜聞，並於去年被英國王室正式剝奪了王室頭銜。安德魯方面始終否認存在任何不當行為。

而赫維生於1976年，是英國布里斯托爾侯爵六世之女。在90年代到2000年代初，赫維曾是倫敦知名的社交名媛，並與安德魯王子有過一段親密關係。

2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯王子出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

日前，赫維在接受倫敦廣播公司（LBC）採訪時說，「愛潑斯坦認識所有權勢人物。所以，如果你當時在圈子裏混且有權有勢，卻沒出現在那些檔案裏，那簡直是一種侮辱（insult）。那只能說明你是個失敗者（loser）。」

聽聞此言，節目主持人斯瓦布里克也受到了「震撼」，他特地重複了一遍：「所以說，不在文件裏的是失敗者。」

赫維竟然笑着回答：「是啊」。

主持人又追問：「你也在文件裏嗎？」

赫維不假思索地說：「我當然在。」

對話結束後，主持人獨自面向鏡頭感慨：「這種態度令人震驚，不是嗎？我簡直瞠目結舌。」

↓ 赫維在社交網站分享片段，並指「聰明的人會了解我的意思。」↓

值得注意的是，在美國司法部公布的愛潑斯坦檔案當中，赫維的名字出現了超過20次，而安德魯則出現了上百次。

而赫維這番將「未涉案」等同於「沒地位」的表態，在社交媒體上引起了巨大爭議，許多網友批評其言論「噁心」（disgusting）。也有不少網友反擊道：「我以『失敗者』的身份為榮」。

赫維的言論不僅遭到了網友的批評，也被同為「圈內人」的莫里什（Lisa Moorish）抨擊。莫里什在社交媒體上表示，90年代初兩人同在名媛圈子裏時，她就覺得赫維是個「俗不可耐」的人。莫里什還表示，赫維發表這番言論是因為「沒錢了」，並表示其言論「令人作嘔」。

在被網民集體聲討後，赫維還試圖為自己辯護。她在社交媒體上發文稱「聰明人」都知道她的意思，並稱愛潑斯坦當年的「職責」就是去結交那些名流顯貴。

本文獲觀察者網授權轉載。

