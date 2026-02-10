馬克龍反擊美國：不應屈服或尋求妥協　特朗普希望歐盟解體

英媒周二（2月10日）引述法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，歐洲現在面對的是一個「公開反歐」、對歐盟「表現出輕蔑」並「希望其解體」的特朗普政府，當面對明確的侵略行為時，歐洲不應屈服或尋求妥協，因為事實證明這種策略並不可行。



2026年1月20日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）戴著墨鏡出席在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF）會議。（Reuters）

馬克龍：屈服策略行不通

馬克龍接受多間紙媒採訪時表示：「當出現明顯的侵略行為時，我認為我們應該做的不是屈服或試圖達成和解。我認為我們已嘗試這種策略好幾個月，但它行不通。」

他指「歐洲該醒醒了…… 若果我們不為自己作決定，我們將遭沖走。」他認為隨著歐洲與中國、美國關係的變化，歐洲正面臨「深刻的地緣政治斷裂」，在貿易和國防領域將迎衝擊，「我認為最好的辦法是降低風險，減少依賴，自主決策，而不是坐等下一次危機」。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

馬克龍談「格陵蘭時刻」

他表示美國對北約盟國領土的興趣，應該給歐洲領導人敲響警鐘，並稱之為格陵蘭時刻（Greenland moment），「若果我們只選擇做旁觀者，我們將淪為附庸」。

馬克龍指，歐洲人立場堅定，但反應過於遲緩，需要鞏固其作為全球超級力旺的地位，展現出更「共同的領導力」。

他還說，「美方在未來幾個月肯定會在數碼監管方面攻擊我們」，如果歐盟利用其《數碼服務法》（DSA）來管控美國科技公司，特朗普政府可能會對歐盟加徵關稅。

2025年12月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達比利時布魯塞爾（Brussels）的歐盟領導人峰會。（REUTERS/Yves Herman）

倡「歐洲模式」與普京對話

在對俄羅斯的議題上，馬克龍指希望與俄總統普京（Vladimir Putin）重啟對話，讓歐洲夥伴參與其中，使用「歐洲模式」。