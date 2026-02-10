扮維密星探猥褻女子？英媒：愛潑斯坦檔案曝光大量Catwalk試鏡片

據《每日電訊報》2月8日報道，美國司法部近期公布的大量「愛潑斯坦檔案」顯示，這名臭名昭著的性犯罪者多年來收到了大量年輕女性為他進行「T台Catwalk試鏡」的短影片。



在這些影片中，許多女性衣着暴露，在不同的場景中走起了「貓步」，甚至擺出「性感的姿勢」，跳起挑逗性的舞蹈。

報道稱，這些「模特試鏡」的短片屬於美國司法部公開的數百萬份解密文件的一部份，據稱是美國當局從愛潑斯坦的電腦中搜獲。由於受害者的面部均被塗黑、聲音也被特殊處理，因此無法確定影片中女性的年齡及身份。

儘管如此，這些影片進一步印證了一個長期流傳的說法——愛潑斯坦曾通過冒充「維多利亞的秘密」的星探，將年輕女孩誘騙進他的圈套。有觀點認為，愛潑斯坦長期利用其與時尚界高層的密切關係，尤其是與維密母公司L Brands前掌舵人萊斯利·維克斯納的私交，誘導年輕女性前往酒店或其私人住所進行「試鏡」。

模特兒亞頓（Alicia Arden）曾作證稱，早在1997年，愛潑斯坦就以此名義將其誘騙至酒店並實施猥褻。

另一位受害者朱弗里（Virginia Giuffre）也指控稱，法國模特經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）曾幫愛潑斯坦物色了大量女性。她表示，布魯內爾利用模特兒簽證將年輕女孩帶入美國，隨後就將這些女孩「分發」給愛潑斯坦及其他人提供性服務。而最新的文件進一步揭露了愛潑斯坦的罪惡網絡。

