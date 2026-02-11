加州華裔男子非法充當中國代理人　判監4年

美國司法部2月10日公布，加州一名華裔男子因非法充當中國代理人，9日於加州中區聯邦地區法院被判處48個月監禁。他被指在中國官員的指揮下，協助在美推動中國利益，包括組建團隊協助特定人士當選公職，並在美國宣傳親中內容。



美國司法部公布，加州華裔男子非法充當中國代理人，被判監4年。（美國司法部網頁截圖）

美國司法部指出，65歲被告孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun，音譯）至少從2022年到2024年1月間，在明知故犯的情況下，於美國境內充當中國及其政府官員的代理人，卻未依美國法律要求通知司法部長。

法庭文件指出，孫耀寧在2020年至2023年間，在中國官員指示下，與人合作經營一個據稱服務於當地華裔社區的新聞網站，負責發布親中國政府內容。至2022年，孫擔任該合作夥伴的的競選顧問，後者當時正在南加州某市競選市議員，並於2022年11月當選該市議員。2022年12月，孫與該名當選者曾在南加州參加一次會議，與會者被認為是「致力於」維護中國政府利益的團隊。

圖為2024年9月15日，美國華盛頓特區的司法部總部大樓。（Getty Images）

被指監視蔡英文訪美

此外，孫被指在2023年4月台灣總統蔡英文訪問南加州期間，對其進行密切監視，並直接向中華國官員報告對方行蹤。孫也拍攝了支持和反對蔡英文的抗議活動照片，並將這些照片發送給了領事館官員。

孫亦被指於 2023年2月為中國政府官員起草了一份報告，內容包括海外「反華勢力」的各種問題，提議「利用我們洛杉磯組織的部分專業核心團隊」來對抗這些勢力。為此，孫的報告要求中國政府提供8萬美元，用於資助親中示威活動等。

美國司法部在新聞稿稱，孫的行為公然侵犯了美國的國家主權，對於企圖將中國政府威權勢力擴展到美國領土的人，今次判決體現了美國當局致力於追究他們的決心。