美州長協會拒赴白宮會特朗普　據報不滿其只邀共和黨人出席

美國全國州長協會取消與總統特朗普（Donald Trump）在白宮的正式會議，原因是白宮把民主黨籍州長排除在這項年度活動之外。



路透社報導，一名知情人士星期二（2月10日）透露，全國州長協會主席、共和黨籍的奧克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）9日在一封致其他州長的信中說，白宮計畫將2月20日舉行的年度商務會議邀請範圍限制在共和黨籍州長之內。由於協會的使命是代表所有州長和美屬領地總督，協會不再擔任白宮會議的組織方，也不再將白宮會議列入官方日程。

代表美國州長的兩黨協會首席執行官塔圖姆（Brandon Tatum）在一份聲明中說：「撤銷對個別州長參加白宮會議的邀請，損害了聯邦與各州之間合作的重要契機。」

「在我們國家歷史上的這一刻，各機構持續秉持團結、尊嚴、建設性的接觸是至關重要的。」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在10日的新聞發佈會回應說：「總統可以邀請任何他想邀請的人來白宮共進晚餐或參加活動。他歡迎所有收到邀請的人前來，如果他們不來，那是他們的損失。」

來自全美各地的州長每年都會齊聚華盛頓參加全美州長協會年會。按照慣例，總統會在白宮款待州長，與內閣部長和其他官員舉行會晤，並為州長及他們的配偶舉辦盛大的晚宴。

原定於2月20日舉行的白宮會議是全國州長協會年度冬季聚會的一部分。全國州長協會領導層由九名成員組成，其中包括協會主席斯蒂特和協會副主席、民主黨籍馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）。

特朗普近日指示把摩爾和另一名民主黨籍協會成員、科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）從邀請名單剔除。（Reuters）

《紐約時報》上周報導，特朗普仍計畫在白宮為各州州長及他們的配偶舉辦一場單獨的跨黨派晚宴。然而，特朗普指示把摩爾和另一名民主黨籍協會成員、科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）從邀請名單剔除。

摩爾的發言人說：「全國州長協會有着悠久的兩黨聚會傳統，旨在交流最佳實踐和理念，不分黨派。這是美國人民所期望和應得的，令人遺憾的是，白宮似乎並不這麼認為。」

波利斯的發言人未立即回應置評請求。

據報導，去年2月在白宮舉行的全國州長協會與特朗普的會議上，兩黨緊張關係凸顯。特朗普當時點名批評緬因州州長、民主黨人米爾斯（Janet Mills）試圖阻撓他的一項行政令實施，並威脅將扣留緬因州的聯邦撥款。米爾斯則回應道：「法庭見。」

美國全國州長協會2月19日至21日在華盛頓召開會議。據官方網站介紹，美國全國州長協會成立於1908年，是「兩黨合作尋求政策解決方案的重要平台」，成員包括美國50個州的州長和5個屬地的總督。

本文獲《聯合早報》授權轉載

