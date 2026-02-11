愛潑斯坦也愛佛山訂製傢俱？　郵件揭曾用阿里巴巴搜傢俬運往美國

美國司法部1月30日公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，這批文件內容多達300萬頁、18萬張照片及2000段影片。愛潑斯坦的往來郵件更意外揭露，他曾利用阿里巴巴在網上搜尋傢俱，然後向佛山的廠家採購傢俬，然後用海運運往美國。



美國司法部的愛潑斯坦文件（Epstein Files）資料庫顯示，與「佛山」（Foshan）相關的搜尋結果有126條。

2026年2月11日，愛潑斯坦的往來郵件揭露，他曾利用阿里巴巴在網上搜尋傢俱，然後向佛山的廠家採購傢俬，然後用海運運往美國。圖為愛潑斯坦文件資料庫中，與「佛山」相關文件的搜尋結果。（美國司法部）

從司法部網站下載的文件，可以看見一張來自「佛山市萌萌達貿易有限公司」向愛潑斯坦助理發出的發貨單。

佛山廠家向愛潑斯坦助理發出的發貨單：

2026年2月11日，愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的往來郵件揭露，他曾利用阿里巴巴在網上搜尋傢俱，然後向佛山的廠家採購傢俬，然後用海運運往美國。圖為佛山廠家向愛潑斯坦助理發出的發貨單。（美國司法部）

從這張發貨單可見，愛潑斯坦購入的傢俬包括多張梳化、餐桌及椅子等。整張發貨單的金額為$17421美元（約13.6萬港元）

從其他往來郵件可見，愛潑斯坦是先在阿里巴巴網站上尋找合適的傢俱，然後透過助理與佛山的廠家聯繫，商量訂製傢俬。

2026年2月11日，愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的往來郵件揭露，他曾利用阿里巴巴在網上搜尋傢俱，然後向佛山的廠家採購傢俬，然後用海運運往美國。圖為愛潑斯坦發送的郵件，可以清楚看見大量來自阿里巴巴網站的連結。（美國司法部）

在其中一封郵件，我們可以看見愛潑斯坦詢問助理，佛山的商家何時才可以發貨。

然後，我們也可以從郵件看見，愛潑斯坦的助理回覆具體的發貨時間，目的地是美國的邁亞密。來自佛山廠家的代表其後回覆確認可以向美國發貨。