美國兩黨議員籲商務部長盧特尼克辭職　因與愛潑斯坦關係受質疑

衛報報道，美國兩黨議員近日呼籲商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職，因其與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係受到強烈質疑。



美國共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）周日（2月8日）作客美媒一檔節目時稱，作為特朗普堅定盟友的盧特尼克「有很多事情需要解釋」，直言他應辭職，還以愛潑斯坦醜聞攪亂英國政壇為例，稱若在英國他早下台了。

此前一週多，美國司法部公布約300萬頁的愛潑斯坦調查文件，其中顯示，2012年盧特尼克曾討論訪問愛潑斯坦島嶼，相關郵件還涉及家庭旅行安排、為希拉里（Hilary Clinton）2016年總統競選政治募款等。盧特尼克和愛潑斯坦是鄰居，住在曼哈頓上東區一個知名社區。

盧特尼克與愛潑斯坦往來郵件：

馬西在節目中質疑稱，「如果這些文件裏的內容可信的話，盧特尼克顯然去過那個島……」；民主黨眾議員加西亞（Robert Garcia）亦在X平台發文稱，「盧特尼克就他與愛潑斯坦的關係說謊......他必須辭職或被解僱，他必須回答我們的問題」。

美國商務部聲明稱盧特尼克夫婦2005年結識愛潑斯坦，並在接下來的14年裏接觸有限，亦表示：「這只不過是傳統媒體試圖轉移人們對本屆政府成就的注意力，但最終以失敗告終。」