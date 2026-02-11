俄烏戰爭開打近4年　澤連斯基據報擬2.24宣布大選及公投計劃

俄烏戰爭自2022年2月24日開始，英媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）計劃於今年2月24日，即戰爭四周年當天，宣布總統選舉及與俄達成和平協議的全民公投計劃。



英媒引述不具名的烏克蘭及西方官員報道，此舉是在美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府施壓下進行。美方被指敦促烏克蘭在5月15日前完成這兩項投票，以換取美國安全保障，並希望俄烏和平談判於春季結束。

路透社上周報道，根據美烏代表討論的框架，任何和平協議都將由烏克蘭選民進行公投表決，同時選民還將參與全國大選。公投與全國選舉或在5月舉行。

圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

報道指出，在戰時狀態下舉行選舉面臨巨大挑戰。澤連斯基曾多次主張，在國家仍處於戒嚴狀態、數百萬烏克蘭人流離失所、約20%國土被俄羅斯佔領的情況下，舉行選舉並不實際。

根據既定時間表，烏克蘭議會將在三月和四月期間完成必要的法律修改，以確保在戰時條件下能夠舉行選舉。戒嚴令禁止烏克蘭在戰時舉行全國選舉。

烏克蘭和西方官員強調，時間表和美國的最後通牒都不太可能奏效，因為它們取決於幾個因素，包括能否與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成和平協議。