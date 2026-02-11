英國23歲女子與父因特朗普問題起爭執　醉酒父疑開槍誤殺女兒

英國廣播公司（BBC）2月11日報道，英國一名23歲女子2025年1月在美國德州（Texas）探望父親時遭對方槍殺，原因是女子當天與父親曾就特朗普（Donald Trump，又譯川普）問題發生爭執，之後父親在展示槍支時疑因醉酒誤殺女兒。



報道稱，身亡女子露西（Lucy Harrison）來自柴郡窩寧頓，於2025年1月10日在德州遭槍擊胸口身亡。露西的男友利特勒（Sam Littler）在法庭上透露，自己陪露西前往美國度假期間，父女兩人曾就特朗普問題發生「激烈爭吵」。當時，特朗普即將開啟其第二任期。

英國23歲女子露西（Lucy Harrison）（網路圖片）

利特勒表示，露西經常因為父親談論擁有槍支而感到不滿。庭上審訊也顯示，哈里森（Kris Harrison）在女兒年幼時移居美國，先前曾因酗酒接受過戒酒治療。哈里森在一份向法庭提交的聲明中承認，在槍擊發生當天他曾飲用大約500毫升白葡萄酒，酒癮復發。

利特勒說，父女兩人在1月10日上午發生爭執。露西問她的父親：「如果我是那個遭遇性侵犯的女孩，你會作何感想？」哈里森回答說，他還有兩個女兒和他住在一起，所以他不會太難過。利特勒稱露西在聽了她父親的回答後，「非常難過」並跑上樓。

利特勒向法庭講述，當天晚些時候，露西和她父親一同待在一樓臥室。突然間利特勒聽到一聲巨響，「我記得我跑進房間，發現露西躺在浴室入口附近的地板上，哈里森則一直在尖叫，」利特勒稱。

哈里森的聲明稱，他和女兒當時正在看一則關於槍支犯罪的新聞報道，他告訴女兒他有一把槍，問她想不想看看。哈里森說，「我舉起槍給她看的時候，突然聽到一聲巨響。我當時不知道發生了什麼。露西立刻倒下了。」哈里森表示自己記不清當時手指是否放在扳機上。

哈里森透過其律師發表聲明表示，他完全接受自己行為的後果。死因審訊延至2月11日，驗屍官預計將公布結論。