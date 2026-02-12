啤酒需求下降　喜力擬全球裁員最多6000人

荷蘭知名啤酒品牌喜力（Heineken）宣布，由於公司面臨「嚴峻的市場環境」，啤酒銷量較去年有所下滑，將裁減多達6000個職位。



據法媒報道，喜力2月11日（周三）表示，將「通過大規模提升生產效率實現明顯成本節約，未來兩年內削減5000至6000個職位」。

2019年10月5日，瑞典哥德堡，圖為荷蘭喜力啤酒公司（Heineken）生產的淡味拉格啤酒的標誌。（Getty）

喜力行政總裁范登布林克（Dolf van den Brink）在聲明中指：「我們對啤酒市場的短期前景仍持審慎態度。」

他今年1月宣布，將在掌管公司近六年後卸任。他坦言，自己曾帶領公司「度過動盪的經濟和政治時期」，自己此時離開心情「十分複雜」。

他說：「在接下來的幾個月裏，我的首要任務是讓喜力處在儘可能強勁的狀態下再離開。」

喜力全球僱員約8萬7000人。

這間全球第二大啤酒生產商在年度財報中披露，2025年全球啤酒銷量下滑2.4%。歐洲和美洲市場跌幅尤其顯著，分別下降4.1%和3.5%。

2023年7月31日，美國加州聖安塞莫市，圖為一支喜力（Heineken）啤酒瓶。（Getty）

喜力全年總銷售額達344億歐元（約3190億港元），較2024年的360億歐元（約3338億港元）有所下降。公司淨利潤為27億歐元（約250.4億港元），剔除匯率波動因素後，同比增長4.9%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

