加拿大Tumbler Ridge槍擊案10死 學生：用桌堵門2小時等警察救援
撰文：張涵語
出版：更新：
加拿大卑詩省Tumbler Ridge 2月10日發生校園槍擊案，10人死亡，包括1名女疑犯；另有25人受傷。Tumbler Ridge中學一位12年級的學生達里安（Darian Quist）與其母親接受加拿大西部電台（Radio West）採訪時表示，自己在事發時一直在用障礙物堵住教室門長達2小時，直至警察抵達護送他們離開學校。
哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，達里安表示當地時間下午1點30分，他剛到教室不久，學校走廊就響起警報，指示大家因為學校封鎖而關上教室門。
達里安稱，他和他的同學用桌子堵住教室門長達2小時，直到警方抵達護送他們離開學校。離開學校後，他在附近的社區中心與母親會合。
達里安的母親雪莉（Shelley Quist）則稱，事件發生時她正在上班，從她位於醫院、且離學校不遠的辦公室望去，她可以看到「到處都是皇家騎警、消防車和救護車」。
雪莉說，就在那時她給達里安打電話，讓他一直保持通話。透過電話，她聽到警察「踢開」她兒子教室的門。後來直到親眼見到兒子，她才相信他平安無事。
加拿大卑詩省爆校園槍擊案 至少10人死亡 其中一人為槍手特朗普批加拿大連接美國新大橋「不公平對待」 揚言阻止通車加拿大冬奧女將為國爭光 驚覺欠交功課 寫信向教授求饒加拿大法國於格陵蘭首府設領事館 對抗特朗普「奪島」威脅