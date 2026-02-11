加拿大Tumbler Ridge槍擊案10死　學生：用桌堵門2小時等警察救援

加拿大卑詩省Tumbler Ridge 2月10日發生校園槍擊案，10人死亡，包括1名女疑犯；另有25人受傷。Tumbler Ridge中學一位12年級的學生達里安（Darian Quist）與其母親接受加拿大西部電台（Radio West）採訪時表示，自己在事發時一直在用障礙物堵住教室門長達2小時，直至警察抵達護送他們離開學校。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，達里安表示當地時間下午1點30分，他剛到教室不久，學校走廊就響起警報，指示大家因為學校封鎖而關上教室門。

達里安稱，他和他的同學用桌子堵住教室門長達2小時，直到警方抵達護送他們離開學校。離開學校後，他在附近的社區中心與母親會合。

達里安的母親雪莉（Shelley Quist）則稱，事件發生時她正在上班，從她位於醫院、且離學校不遠的辦公室望去，她可以看到「到處都是皇家騎警、消防車和救護車」。

2026年2月10日，在加拿大卑詩省Tumbler Ridge發生致命大規模槍擊案的Tumbler Ridge中學外。（Reuters）

雪莉說，就在那時她給達里安打電話，讓他一直保持通話。透過電話，她聽到警察「踢開」她兒子教室的門。後來直到親眼見到兒子，她才相信他平安無事。