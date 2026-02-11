加拿大Tumbler Ridge槍擊案10死　總理卡尼取消出席慕尼黑會議

加拿大警方2月10日證實，卑詩省Tumbler Ridge發生校園槍擊案，造成10人死亡，包括1名女疑犯；另有25人在當地醫療中心接受傷勢評估。加拿大總理卡尼（Mark Carney）目前已因槍擊案擱置前往德國出席慕尼黑會議的行程。



加新社（The Canadian Press）報道，卡尼原計劃於周三中午飛往哈利法克斯（Halifax），宣布備受期待的國防工業戰略，隨後飛往慕尼黑，並於該地出席慕尼黑安全會議直至本週結束。在加拿大Tumbler Ridge中學槍擊案發生後，卡尼辦公室表示，卡尼將推遲宣布該策略，並暫時取消海外行程。

2026年2月10日，在加拿大卑詩省Tumbler Ridge發生致命大規模槍擊案的Tumbler Ridge中學外。（Reuters）

卡尼在聲明中表示，他對卑詩省Tumbler Ridge發生的駭人槍擊事件深感痛心，並與加拿大人一起「與那些今天生活被徹底改變的人們一同哀悼」。

卡尼稱已聯繫卑詩省省長艾比（David Eby）及公共安全部長Gary Anandasangaree，後者正統籌聯邦政府的應對措施。卡尼表示，「我們的官員正與他們的同行保持密切聯繫，以確保社區得到我們所能提供的全面支援。加拿大政府與所有卑詩省的居民站在一起，共同面對這場可怕的悲劇。」