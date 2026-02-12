德國機師及機組人員罷工 取消近800航班 10萬乘客受影響
撰文：王海
出版：更新：
由於飛行員和機組人員就養老金糾紛舉行一天的罷工，德國2月12日取消近800航班，約10萬名乘客受到影響。
據各機場官網顯示，法蘭克福、柏林、漢堡和杜塞爾多夫的機場受影響尤為嚴重，但慕尼黑機場的大部分航班都按時起飛。
漢莎航空公司（Lufthansa）譴責這次罷工及其對乘客造成的「極其嚴重且不成比例的影響」。
法媒引述漢莎航空指，其主要公司漢莎航空、歐洲之翼航空、探索航空和貨運業務均受到影響。
漢莎航空補充：「漢莎航空正在盡一切努力減少對乘客的影響。」
飛行員工會VC和機組人員工會UFO均於2月10日向它們的成員發出罷工號召。
飛行員們要求改善退休福利，而UFO則說，其成員罷工是為了抗議漢莎航空關閉旗下CityLine子公司的計劃以及管理層「拒絕就集體社會福利計劃進行談判」。
漢莎航空一年前宣布，將把CityLine的運營和員工轉移到一家新的子公司，稱此舉是為了削減成本以控制債務。
漢莎航空的盈利能力已落後於歐洲主要競爭對手，並於2025年9月宣布裁員4000人，約佔其員工總數的4%。
漢莎航空集團是歐洲最大的航空公司，旗下還包括瑞士航空、奧地利航空和布魯塞爾航空等其他航空公司。
本文獲《聯合早報》授權轉載
