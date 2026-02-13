愛潑斯坦案｜高盛總法律顧問離任 稱對方Jeffrey叔叔收愛馬仕包
撰文：張涵語
出版：更新：
高盛總法律顧問魯姆勒（Kathryn Ruemmler）因被揭露與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，宣布將於今年6月30日離任。魯姆勒表示，媒體對她的關注讓其作為辯護律師的工作感到分心，因此選擇辭職。
英媒報道，現年54歲的魯姆勒於2020年加入高盛。美國司法部文件顯示，在愛潑斯坦於2008年承認引誘未成年人賣淫的指控後，魯姆勒仍於2014年至2019年間與愛潑斯坦保持密切聯繫。
司法部披露的資訊顯示，魯姆勒在加入高盛之前，曾在討論潛在職缺的電郵往來中提及愛潑斯坦的「俄羅斯人」。在另一組通訊中，魯姆勒轉發給愛潑斯坦的郵件內容，則涉及她與愛潑斯坦同僚的婚外情。
愛潑斯坦也曾向魯姆勒贈送大量禮物，包括愛馬仕（Hermès）包、蘋果（Apple）產品、水療預約、理髮服務及機票。 魯姆勒在2019年1月的一封電郵中寫道，「今天我被Jeffrey叔叔徹底寵壞了！Jeffrey的靴子、手提包和手錶！」
不僅如此，根據執法人員的筆記，愛潑斯坦在2019年因聯邦性販賣指控被捕當晚，曾致電魯姆勒。他還在其中一份遺囑版本中，將魯姆勒列為備用執行人。這些通訊記錄最早可追溯至2019年，其中還包括對總統特朗普（Donald Trump）的討論。
魯姆勒曾表示，她後悔與愛潑斯坦相識，並表示自己對他的犯罪活動毫不知情。她周四表示，「我當時是根據所掌握的信息做出決定。對所有被他傷害的人，我都深感同情和痛心。」
