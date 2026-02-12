愛馬仕總裁首證曾被愛潑斯坦盯上　形容自己成「金融掠食者」目標

路透社報道，愛馬仕（Hermes）行政總裁杜馬斯（Axel Dumas）周四（2月12日）受訪時首度公開證實，他多次拒絕富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的會面邀約，並直言自己曾是這名「金融掠食者（financial predator）」的目標。



路透社引述美國司法部文件指，愛潑斯坦在2013至2014年間，多次向杜馬斯的助理發電郵要求會面。當時愛馬仕正深陷全球最大奢侈品集團LVMH的惡意併購漩渦，而杜馬斯剛接任愛馬仕總裁不久。

杜馬斯表示：「我認為我們曾是目標，我當時是年輕的行政總裁，我們正陷於LVMH事件中，他是金融掠食者」，並稱愛潑斯坦「原本就有着令人憎惡的名聲」。

圖為愛馬仕（Hermes）行政總裁杜馬斯（Axel Dumas）。（資料圖片，Getty）

杜馬斯憶述，兩人僅在2013年一次活動中見過面，當時愛潑斯坦隨導演活地亞倫（Woody Allen）團隊現身，並非邀約名單上的賓客。

路透社指出，公開郵件顯示，愛潑斯坦2014年1月還試圖與杜馬斯及羅斯柴爾德（Rothschild）私人銀行負責人會面。杜馬斯助理以「先前有約」「行程緊湊」禮貌拒絕。此外，愛潑斯坦還曾經發出另一封郵件給不知名收件人，標題為：「在愛馬仕巴黎總部追蹤杜馬斯」。