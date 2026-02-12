愛潑斯坦案文件未有塗黑部份受害者 美司法部長拒道歉反斥民主黨
撰文：陳楚遙
出版：更新：
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）2月11日出席眾議院司法委員會聽證會時，拒絕向淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案中部份未有遮蓋名字的受害者道歉，並與多名民主黨眾議員爆發多次激烈衝突。
紐約時報報道，邦迪在長達四小時的聽證會上面對受害者家屬坐在旁聽席時僅匆匆一瞥，未有直視並道歉。華盛頓州民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）指出，邦迪應向受害者表示歉意，因其草率公布愛潑斯坦檔案，塗黑一眾權貴名字，刪節大量內容，卻無意中洩露本應被塗黑的受害者姓名。根據法律規定，這些受害者的身份信息本應受到保護。
邦迪一時語塞，隨後反應過來，直指賈亞帕爾「做show」，將聽證會「拖入下流深淵」。其後，她轉為指責委員會中的多位民主黨成員，包括馬里蘭州眾議院拉斯金（Jamie Raskin）和紐約州眾議員納德勒（Jerrold Nadler），批評他們是特朗普彈劾案的幕後推手，反問道「你向特朗普總統道歉了嗎？」，表示不能容忍民主黨人坐在這裏攻擊總統的行為。
在此次聽證會開場時，邦迪表示她是一名職業檢察官，畢生都在為受害者爭取權益，並為其在愛潑斯坦案的表現行為進行辯護，試圖將問題歸咎於前任司法部長。
有白宮幕僚向傳媒透露，特朗普近期抱怨邦迪過於軟弱，在追查政敵涉及的案件上不夠積極。有意見認為，邦迪可能是為了回應質疑，故在聽證會上「開火」，甚至讚揚特朗普簽署法律公開愛潑斯坦所有文件，是美國史上最公開透明的總統。
