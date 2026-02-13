北約公佈350億美元新一輪對烏克蘭軍援承諾

北約國防部長星期四（2月12日）公佈了350億美元（約2736億港元）的新一輪對烏克蘭軍事援助承諾。



彭博社報導，北約防長12日在布魯塞爾舉行會議，就北約防務和對烏克蘭支持等議題進行討論。

在當晚舉行的新聞發佈會上，英國國防部長賀理安（John Healey，又譯希利）說，經過「烏克蘭防務聯絡組織」討論，各方承諾提供總額350億美元的新一輪對烏軍事援助。烏克蘭防務聯絡組織2025年對烏軍援為450億美元。

賀理安在烏克蘭防長費奧多羅夫（Mikhail Fedorov）、德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）共同出席的新聞發佈會上說：「我們四人全力確保，對烏克蘭至關重要的新年伊始，給予烏克蘭重大承諾。」

英國國防部長賀理安（John Healey，又譯希利，右）說，經過「烏克蘭防務聯絡組織」討論，各方承諾提供總額350億美元的新一輪對烏軍事援助。(Reuters)

他說：「我們可以拯救生命，我們可以向（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓，我們可以達成和平協定，但前提是我們必須團結一致。」

皮斯托里烏斯透露，他在會議中說，如果其他盟國也增加30枚PAC-3攔截導彈的交付量，德國將額外交付5枚PAC-3導彈。

「我們都知道，這是為了拯救生命。並非所有盟國都批准交付，但我非常樂觀地認為，我們能夠實現30枚加5枚的目標。」

費奧多羅夫說，烏克蘭正在與美國合作採購防空系統和攔截導彈。

呂特在會後說，烏克蘭「迫切需要更多防空系統」，這是為了抵禦俄羅斯持續的襲擊，也是為了盡可能增強烏克蘭的「戰鬥力」。

他說：「我們對烏克蘭的持續支持，確保他們能夠抵禦當前的侵略，也確保他們能夠威懾和抵禦未來的任何侵略。我們承諾，無論現在還是將來，我們都盡可能保持這種支援力度。」

有外媒注意到，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未出席12日的北約防長會，美國副戰爭部長科爾比（Elbridge Colby）代為出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

