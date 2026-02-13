特朗普限伊朗一個月內簽協議否則後果慘痛　以色列表示懷疑

美國總統特朗普（Donald Trump）2月12日表示，他希望美國和伊朗能在「未來一個月內」達成協議；他同時警告稱，假如談判失敗，後果將會「非常嚴重」。



特朗普周四表示：「我們將看看能否與他們達成協議，如果不能，我們將不得不進入第二階段。第二階段對他們來說將非常艱難。」他強調，在推動與伊朗核談判的同時，美方也將持續關注伊朗的彈道飛彈計劃，以及其對哈馬斯、真主黨等武裝組織的支持問題。

上述言論是在美國持續向伊朗施壓的背景下發表的，其中包括擴大美國在中東的軍事存在。美國已向該地區部署了多支海軍力量，包括航空母艦「林肯號」，據報道，五角大廈已指示第二個航空母艦打擊群做好部署準備。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前表達了對伊朗的「總體懷疑」，並指出如果達成協議，「必須包含對以色列至關重要的要素」。（Reuters）

2月6日，美國和伊朗在阿曼就伊朗核子問題舉行了間接會談。儘管雙方隨後都表示願意繼續對話，但對可能發生軍事衝突的擔憂並未消除。

