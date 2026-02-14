特朗普：將派第二艘航母前往中東　稱與伊朗談判困難需有兩手準備

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日表示，決定派遣第二艘航空母艦到中東，以此向伊朗施壓，要求對方就核計劃達成協議。特朗普又指，伊朗在核談判中「難以溝通」(difficult），並暗示可能需要向德黑蘭施加恐懼，才能和平解決僵局。



綜合美媒與路透社報道，世上最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）正從加勒比海前往中東，加入美國在該地區部署的其他軍艦和軍事力量。

2022年10月9日，美國海軍航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「福特號」航母打擊群在大西洋進行模擬海峽航行。（網絡圖片）

特朗普日前暗示將與伊朗在下星期舉行新一輪談判。

特朗普13日向記者表示：「它（航母）很快就會出發。如果我們（與伊朗）無法達成協議，我們就需要它。」

伊朗周邊的阿拉伯國家已經警告稱，假如美國向伊朗發動襲擊都可能在中東地區引發另一場區域衝突。

2025年8月11日，美國加州，聖地牙哥北島海軍航空站展示尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（Reuters）

《紐約時報》早前率先報道，「林肯號」航空母艦已在中東地區部署超過兩星期，「福特號」現在亦將前往中東。

路透社引述一位不願透露姓名的美方官員表示，「福特號」至少需要一星期才能抵達中東。

對「福特號」而言，這是一場快速的任務轉變。2025年10月，特朗普政府派遣「福特號」從地中海前往加勒比海。美軍在向委內瑞拉發動軍事行動之前，在加勒比海聚集大量海軍戰力，最終在今年1月向委內瑞拉發動突襲，強行擄走委內瑞拉總統馬杜魯（Nicolas Maduro）及其妻子。

2026年2月13日，美國北卡羅萊納州，總統特朗普（Donald Trump）在布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地發表講話。（Reuters）

美國最近一次在中東地區部署兩艘航母是在2025年6月，當時美軍對伊朗核設施發動了襲擊。