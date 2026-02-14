特朗普：伊朗政權交替或是好事

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日就伊朗核協議達成協議向德黑蘭方面施壓，決定派遣第二艘航空母艦到中東，並認為伊朗政權交替可能是「最好的事情」，揚言中東將會出現「強大的力量」。



路透社13日報道，特朗普在北卡羅萊納州一個軍事基地出席活動時被問到是否希望伊朗政權交替時，稱這或是可能發生的最佳事情，但拒絕透露期待誰接管當地。

特朗普表示，伊朗在過去47年一直喋喋不休，期間美國卻一直喪失不少性命，形容已持續一段長時間。

右圖：2025年6月13日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）左圖：2026年1月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在甘迺迪中心出席眾議院共和黨人閉門會議，並在發表演說作出跳舞的動作。（Reuters）

消息人士透露，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）17日將於瑞士日內瓦進行談判。報道提到，華府希望在伊朗的談判上討論包括德黑蘭的彈道導彈、支持區內武裝組織，以及對待伊朗民眾等問題；德黑蘭方面則稱準備提出限制核計劃，換取解除制裁，但排除將導彈問題掛鈎。

而世上最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）正從加勒比海前往中東，加入美國在該地區部署的其他軍艦和軍事力量。

2022年10月9日，美國海軍航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「福特號」航母打擊群在大西洋進行模擬海峽航行。（網絡圖片）

特朗普13日向記者表示：「它（航母）很快就會出發。如果我們（與伊朗）無法達成協議，我們就需要它。」

伊朗周邊的阿拉伯國家已經警告稱，假如美國向伊朗發動襲擊都可能在中東地區引發另一場區域衝突，德黑蘭方面亦揚言會採取報復措施。