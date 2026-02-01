特朗普：已指示國土安全部勿介入民主黨州份示威　除非是主動求援

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月31日在旗下社交平台發文，稱已下令國土安全部（DHS），在任何情況下都不要介入那些由民主黨人管理州份的示威活動，除非這些州份主動要求協助。他還強調地方政府有責任保護聯邦政府的財產，並有指示移民和海關執法局（ICE）在保護聯邦財產方面採取強硬行動。



特朗普在帖文中保證，下令讓ICE保護聯邦政府財產後，不會再發生有人向執法人員吐口水、破壞車輛照明燈等襲擊事件，否則他們「將會遭受相同或更嚴重的後果」，他還批評事件形同去年洛杉磯騷亂重演，認為去年事件是當地警方主動向聯邦政府求援才得以平息。

2026年1月31日，圖為特朗普在社交平台發文，稱已指示國土安全部不要介入民主黨州份的示威活動。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

明尼阿波利斯市上月發生兩宗美國人遭ICE執法人員開槍擊斃的事件，受害者為男護士

普雷蒂（Alex Pretti）以及育有3子女的母親古德（Renée Good），其中普雷蒂在身亡後被揭在事發前有襲擊ICE車輛的前科。事件引起廣泛爭議，當地以及全國多個城市都有大規模示威，抗議聯邦政府的執法行動。