法國就官員和企業家涉愛潑斯坦案展開調查

巴黎檢察院已指定專責法官，分析美國近期公布新一批愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件中可能涉及法國官員的內容。



新華社引述法國《世界報》報道，巴黎檢察院正與國家金融檢察院協調，並同司法警察部門合作研究這批文件，以便展開調查。

報道說，巴黎檢察院將對已故知名模特經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）的案件進行全面重新審查。布魯內爾被視為美國富商愛潑斯坦的長期合作夥伴，因涉嫌強姦和販賣未成年少女而受到起訴，2020年12月起羈押候審，2022年2月被發現在獄中自縊身亡，所涉案件因而結案。

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）早前在社交媒體上透露，法國資深外交官艾丹（Fabrice Aidan）牽涉愛潑斯坦案。巴羅說，他將啟動一項行政調查，以協助司法系統工作，同時會啟動紀律處分程式。

艾丹是法國外交部首席秘書。據法國廣播電台報道，美國司法部1月底公布的最新一批愛潑斯坦案文件顯示，2010年至2017年，艾丹和愛潑斯坦有數十封電子郵件往來。

愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為自殺。因牽扯美國乃至歐洲政商界眾多重量級人物，愛潑斯坦案引發廣泛負面輿論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

