挪威前首相陷醜聞：愛潑斯坦提供住宿資助旅行　欲換搭路見普京

最新曝光的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，將一場企圖以政治影響力「撬開」俄羅斯大門的隱秘交易，擺在了公眾面前。

據《紐約時報》2月13日報道，曾執掌諾貝爾委員會的挪威前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland），與臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦往來甚密。亞格蘭曾明確承諾利用自身外交影響力，為愛潑斯坦牽線搭橋，試圖促成其與俄羅斯總統普京會面，但沒有證據表明兩人最終見過面。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫早些時候告訴媒體，克里姆林宮從未收到過這名聲名狼籍的金融人士的會面請求。

從文件披露的情況看，愛潑斯坦將俄羅斯視為拓展政治與商業利益的突破口，曾數次計劃訪問俄羅斯，但文件未明確他最終實際前往的次數。

而亞格蘭為愛潑斯坦牽線接觸普京，是對愛潑斯坦提供各類好處的核心回報之一。

調查人員2026年2月12日搜查挪威前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland）的居所，亞格蘭（左）與代表律師在現場離開（NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS）

此前，愛潑斯坦曾向亞格蘭提供豪宅住宿、私人島嶼訪問、旅行資助等多項便利，而亞格蘭則投桃報李，承諾藉助自身的外交地位和人脈資源，幫助愛潑斯坦攀附俄羅斯總統普京，二人的這一交易的意圖，在多封往來郵件中體現得淋漓盡致。

二人圍繞接觸普京的溝通，有着清晰的時間線和具體細節。

早在2013年，愛潑斯坦便主動向亞格蘭鼓吹俄羅斯在數字貨幣領域具備的獨特優勢，並明確表達了希望能當面向普京闡述相關想法、尋求合作機會的意願。

亞格蘭在收到這一請求後，當即表示會負責促成此次會面，並向愛潑斯坦分享了自己的具體溝通策略——計劃以「幫助俄羅斯吸引外資、實現經濟多元化」為由，向普京引薦愛潑斯坦，試圖以此打動普京，為二人創造會面機會。

儘管此次嘗試最終未能成功，但愛潑斯坦並未放棄與普京會面的想法。

2015年，愛潑斯坦再次主動催促亞格蘭，希望其繼續幫忙安排與普京的會面，重點洽談經濟相關事宜，足見其攀附普京、謀求經濟利益的迫切心情。

隨着國際局勢的變化，愛潑斯坦試圖接觸普京的訴求也有了新的切入點。

2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克裏姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

在特朗普擔任美國總統期間，愛潑斯坦試圖藉助自己與特朗普曾有的交情，進一步擴大自己在俄羅斯政商界的影響力，他暗示自己可以幫助俄方更好地理解特朗普的執政思路與行事風格。

基於這一想法，愛潑斯坦提議亞格蘭向俄羅斯方面建議，讓俄羅斯外長拉夫羅夫與自己溝通，以此搭建俄方與特朗普團隊之間的「橋樑」。亞格蘭在收到這一提議後，很快回復表示：「我會見拉夫羅夫的助手時會提出這個建議。」

不過，目前尚無明確證據表明，亞格蘭最終促成了愛潑斯坦與普京的會面，也沒有證據顯示拉夫羅夫或其助手曾與愛潑斯坦進行過溝通。

但可以明確的是，亞格蘭與愛潑斯坦始終保持着密切的聯繫，並未因多次嘗試失敗而中斷往來，也未因愛潑斯坦的負面傳聞而切割關係。

這種持續的親密關係，在愛潑斯坦臨終前的舉動中得到了最直接的印證。

2019年，愛潑斯坦因性犯罪指控在獄中等待審判身亡前數月，曾專門給其律師發送過一封主題為「出事時聯繫號碼」的郵件，郵件中列出了多個緊急聯繫人，而亞格蘭的聯繫方式赫然在列。

圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

這也足以說明，在愛潑斯坦心中，亞格蘭是其最信任的人之一，二人的利益捆綁與私人關係已深入彼此的核心圈子。

愛潑斯坦案相關文件的公開，持續攪動國際輿論。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日表示，相關文件內容讓她「感到噁心」。

「當我讀到這些文件時，我不得不暫停。」談及愛潑斯坦案相關文件，扎哈羅娃在衛星通訊社一檔節目中說，「這讓我感到噁心。我們現在看到的只是冰山一角罷了。」

本文獲觀察者網授權轉載。

