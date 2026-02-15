德國「棄法親意」　歐盟權力格局生變

德國和法國向來被視為歐盟的「雙引擎」和核心領導力量，但兩國關係目前陷入低谷，德國反倒與意大利越走越近，德意聯手試圖為歐盟掌舵，法國面臨被排除在核心之外的風險。



德國總理默茨和意大利總理梅洛尼上個月在羅馬峰會簽署《德意行動計劃》，建立更緊密的夥伴關係。峰會重點討論了加強歐盟戰略自主性、提升工業競爭力，以及深化兩國在能源、國防、移民等領域的合作。

梅洛尼當時在會上說：「一些觀察家說2026年將會是意大利和德國之年。我們準備全力以赴……鞏固兩國友好關係，這不僅對我們國家、對整個歐洲而言，都具有戰略意義。」

德意兩國近期在歐盟就多個課題達成一致。梅洛尼原本對歐盟與南美南方共同市場（南共市）的自貿協定持保留態度，但她在上月終於表態支持。這個自貿協定已在上月正式簽署，德國將它視為推動工業出口的關鍵，但法國由於擔心進口農產品衝擊本國農業，一直堅決反對這項協定。

德意近期成功推動歐盟放寬2035年起禁售新燃油車的規定，兩國還計劃在2月12日舉行的歐盟峰會上，聯手提出提振歐盟競爭力的新方案。

一個不願具名的歐洲外交官說：「我聽說法德軸心已經失效；梅洛尼和默茨正一起做自己的事情。」

2026年1月23日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與德國總理默茨（左）出席在多利亞·潘菲利（Doria Pamphilj）別墅舉行的意大利德國-高峰會記者會。（Getty）

據報道，德國也準備放棄與法國和西班牙聯合發起、但已停滯多月的航空防務項目「歐洲未來空戰系統」（FCAS），目前柏林已把目光轉向意大利、英國和日本的戰鬥機聯合研發項目「全球作戰空中計劃」（GCAP）。

在財政政策上，德意立場向來相反，德國以財政緊縮著稱，意大利則債務纏身。然而雙方的分歧出現一定程度的彌合，梅洛尼正試圖削減財政赤字，默茨則一反傳統，大規模舉債來刺激經濟。在外交方面，兩人較為合拍，都希望緩和與美國總統特朗普的緊張關係。

德國《圖片報》（Bild）評論文章說：「默茨意識到，若要使歐洲在國際上擁有發言權，他身邊需要強大的夥伴。和法國不同的是，意大利如今擁有穩定的政府和成功的經濟體系。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

