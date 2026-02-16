日本擬解禁武器出口　依殺傷力分級及限出售國　最快春季完成修法

日本政府正推動進一步放寬武器出口限制，讀賣新聞2月15日引述消息人士報道，首相高市早苗政府已加速研議放寬武器出口限制，最快今年春季完成相關修法，並將依「武器殺傷力」分級審查機制，高殺傷力武器將交由國家安全保障會議決定是否准許出口。



高市早苗領導的自由民主黨在眾議院改選中取得超過三分之二議席後，即著手推動國安政策鬆綁。報道指，自民黨等政黨最快下月向政府提出修訂《防衛裝備轉移三原則》相關指引，稱現有指引妨礙了擴大裝備輸出，建議廢除防衛裝備出口只限於救援、運輸、警戒、監視與掃雷五大類，這意味日後坦克、護衛艦、導彈等具殺傷力武器也可以出口。

報道指，日本政府此舉一方面意在強化防衛產業競爭力，另一方面則希望透過更嚴謹審查程序，降低助長國際衝突的風險，藉此爭取國內社會的支持。

讀賣新聞2月15日引述消息人士報道，首相高市早苗政府已加速研議放寬武器出口限制，最快今年春季完成相關修法。（Pool via REUTERS）

日本當局還研究依照武器用途與殺傷力分級審查。飛彈、戰車等高殺傷力武器須由國家安保會議拍板，而更尖端、技術敏感度更高的武器，包括戰鬥機、高超音速滑翔機等，除了要經國家安保會議同意，還另須經內閣議決。至於防彈背心、監視裝置等殺傷力最低的裝備，就由政府部門層面決定。

出口對象方面，當局研究限於與日本簽訂《防衛裝備品技術轉移協定》的國家，包括美國、英國、加拿大、澳洲、菲律賓、印度等十多個國家，亦要求使用方式要符合《聯合國憲章》。

中方過去一直批評日本推動解禁武器出口，《解放軍報》上月曾發文警告，這種做法必將引火自焚。外長王毅早前在德國慕尼黑安全會議亦警告日本，若走軍國主義回頭路，將敗得更快、輸得更慘。