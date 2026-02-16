傳德國總理下週訪華　德媒：30位商界高層隨團包括BMW西門子等

德媒2月13日報道，德國總理默茨（Friedrich Merz）2月底訪華時將率領

龐大商界代表團，包括30位高層代表，如BMW、西門子等大企業的行政總裁。



德國《奧格斯堡日報》（Augsburger Allgemeine）1月中曾報道，默茨擬於2月24日至27日訪華，為他上任總理後的首次訪問中國之旅。

2026年2月14日，中國外長王毅在德國慕尼黑會見德國總理默茨（Pool via Reuters）

《商報》（Handelsblatt）2月13日報道，默茨這次訪華將率龐大商界代表團，包括30位商界高層代表，成員包括拜耳（Bayer）、大眾汽車集團（Volkswagen）、西門子、愛迪達（Adidas）、Mercedes-Benz、DHL、BMW等大型企業的行政總裁，另外也有製藥公司、化學企業、空中巴士商用飛機部門等會派出高層代表。

報道指，商界人士對此行程的參與意願高，報名人數超過原定名額。

在2月14日舉行的德國慕尼黑安全會議上，默茨與中國外長王毅會面，據中國外交部指，默茨表示德中經貿關係緊密，雙方都是經濟全球化的受益者和支持者，應該抓住機遇，挖掘潛力，深化合作，德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對華投資合作。