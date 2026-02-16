美18歲男疑因友人拒分享薯條怒開槍　19歲好友頭部中彈身亡

美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名18歲青少年與其好友18歲青少年與其好友兼鄰居疑因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。美媒CNBC報道，事發於上月28日下午約6時30分，地點位於西沃思堡艾利梅達街附近的一處公寓，當地警方抵達現場時發現19歲的戴維斯（Jarvis Davis）頭部中槍；傷者其後立即被送往醫院，惟數小時後宣告不治。



警方指，涉案嫌疑人為18歲的達登（Lemarques Darden），目前已遭逮捕並面臨謀殺指控。調查人員指，戴維斯當時疑因拒絕分享自己的薯條，引發達登不滿，雙方衝突隨即升級，最終後者憤而開槍，並導致友人的死亡。事發後，達登一度逃離現場，但警方調查後迅速確認他為同一公寓的住戶，並於隔日將其逮捕。

死者母親事後向霍士新聞表示：「這太毫無意義了，這件事的發生方式，我永遠無法接受我知道我的孩子很可能真的是他的朋友。我的孩子沒想到他會開槍。家裹所有人都以為他只是在開玩笑說要炸薯條。」

19歲死者戴維斯（Jarvis Davis）的母親表示，兒子沒想到他會開槍，家裹所有人都以為他只是在開玩笑說要炸薯條。圖為死者戴維斯。（網上圖片）

警方呼籲社區民眾保持警覺，並提醒家長與青少年注意衝突處理的重要性，以免因小事釀成悲劇。