魯比奧：美國不會退出北約　希望同盟更強大

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月15日訪問斯洛伐克，與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）會面後共同舉行記者會時稱，美國不會退出北約（NATO）。對於有報道指，駐紮在歐洲的美軍部隊數量有所減少，魯比奧指美軍於不同國家之間調配部署，是一直以來的做法。



圖為2026年2月15日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）到訪斯洛伐克，與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）會面後共同舉行記者會。（Reuters）

針對美國敦促盟友增加國防開支，魯比奧稱：「我們每次都這麼說，人們就大驚小怪。他們認為這意味著我們要退出北約，要拋棄盟友。」他為此澄清說：「我們想表達的觀點是，盟友越強大，我們整體就越強大。」

魯比奧強調，不會因盟友防禦力量增加，而令美國覺得受到威脅，也不認為北約自身能力的提升屬敵對，強調北約的能力提升並非獨立於美國，而是與美國攜手並進。

他又表示，不希望歐洲繼續依賴美國， 「我們並非要求歐洲成為美國的附庸，我們希望成為夥伴。」