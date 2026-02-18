英國失業率升至5.2%　達近五年高位

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新數據顯示，截至去年12月的前3個月失業率為5.2%，高於去年9至11月的5.1%，為2021年初以來最高水平。總失業人數按季度增加9.4萬人，達到188.3萬人。期內，總就業人口增加5.2萬人，達到3,424.4萬人，增幅遠低於預期的9.4萬人。



英國經濟・英國旅遊・英國地點・英國景點・倫敦：2023年7月31日，英國倫敦，一名撐着雨傘的行人沿泰晤士河行走，欣賞倫敦金融城風景。（Reuters）

英國國家統計局表示，數據顯示英國招聘活動疲軟。16至24歲族群的失業率，目前為16.1%，是10多年來的最高水平。而25至34歲族群的失業率為4.7%，也是自2017年以來最高。

期內，不包括獎金的平均薪酬按年增長4.2%，符合預期，但較前期修正後的4.4%有所放緩。其中，公共部門薪酬增長最為顯著，平均增幅7.2%；私人企業薪酬增幅則為3.4%。

經濟學家表示，最新數據將強化通脹回落的預測，使得英國央行很可能加快選擇減息。