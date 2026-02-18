美國冰球比賽槍擊案　警指槍手殺前妻與兒子　傳受跨性別議題困擾

美國羅得島州波塔基特市（Pawtucket）一個體育館2月16日發生槍擊案，致3死3傷，死者包括槍手。警方當日相信是針對性襲擊，原因可能是家庭糾紛，2月17日繼續披露案情，進一步指槍手殺害前妻與兒子，並自殺。美媒引述槍手的同事披露他的背景，認為他一度受到有關跨性別議題的困擾。



綜合美媒報道，當地警察局長Tina Goncalves表示，個案中3名死者為槍手前妻、已成年的兒子以及56歲的槍手本人，3名傷者包括槍手前妻父母與一位家庭成員的朋友，她還指槍擊案發生一刻有人見義勇為，讓慘案不至於延續更長時間。

此外，警方還進一步披露槍手Robert Dorgan使用一個偏女性化的名字——Roberta Esposito，是位於緬因州一個造船廠的員工。槍手的同事Destiny Mackenzie回憶他平日舉動，稱槍手過去有使用女廁所，在一眾同事中被稱呼Robert，但脾氣很不好，有時與同事發生爭吵。另有一位同事指，Dorgan在跨性别接納的問題上似乎態度分裂，稱他一時為性別轉換的進程（transitioning）感到自豪，但一時又感到尷尬。

2026年，美國羅德島州，圖為警方在一場槍擊案發生後到場進行調查。（Getty）

Mackenzie指自己在與對方交談中，聽見對方談起家庭，但「前妻從未出現在他們的交談中，反而是有一個打冰球的兒子經常被提及」。