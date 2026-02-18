美國德州起訴TP-Link指控存誤導行為　設備允許北京獲取用戶數據

美國德州對路由器製造商TP-Link提起訴訟，指控公司在營銷網絡設備時存在誤導行為，並允許中國政府方面訪問美國消費者的設備。



據路透社報道，德州總檢察長Ken Paxton周二在宣布提起訴訟的新聞稿中說：「儘管TP-Link聲稱重視私隱和安全，但產品已被（中國）國家支持的黑客實體用於對美國發動多起網絡攻擊行動。」

他還說：「鑑於它幾乎所有產品零件均從中國進口，TP-Link在網絡設備的國籍、私隱與安全性能方面蓄意誤導德州民眾，這不僅違法，更構成國家安全威脅，使德州消費者面臨被秘密監控和利用的風險。」

圖為一個TP-Link旗下AXE75型號的路由器，資料圖片，非涉事產品。（Getty）

總部位於加州、從一家中國公司分拆而來的TP-Link回應稱，將堅決捍衛自身聲譽，並強調中國政府不以任何形式擁有或控制公司，以及它的產品或用戶數據。

公司還指出，德州方面的指控「毫無根據，終將被證明為不實」，並稱公司所有核心運營和基礎設施均設在美國，美國用戶數據存儲於Amazon Web Services的伺服器上。

2024年4月2日，西班牙巴塞隆拿，圖為TP-link旗下的閉路電視鏡頭在一個科技展覽上亮相。（Getty）

德州方面稱，這起訴訟源於去年10月啟動的一項調查，是針對與中國有關聯企業採取的一系列行動之一。上月，德州已禁止僱員使用TP-Link設備；另據路透社早前報道，特朗普政府已暫停原本擬議中的在美禁售TP-Link產品計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

