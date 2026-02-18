日本對美投資首批3項目：涵蓋能源礦產　全球最大天然氣發電項目

日本與美國去年達成貿易協議，包括承諾對美投資5500億美元（約4.29萬億港元），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月17日公布首3個重大項目，涵蓋天然氣、礦產等領域，據美國商務部介紹，其中在俄亥俄州推動的發電設施，為全球最大的天然氣發電項目。



特朗普2月17日表示，日本已正式啟動對美首批投資項目，形容對美國和日本而言，這是一個令人興奮且具有歷史意義的時刻。

據特朗普在社交平台宣布的3個重大項目，分別涉及德州的石油和天然氣戰略領域、俄亥俄州的發電領域，以及喬治亞州的關鍵礦產領域。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮主持一場推廣煤電的活動並發表演說。（Reuters）

據美國商務部介紹，這3個項目總造價近360億美元，分別是：

．在俄亥俄州樸次茅斯（Portsmouth）的陸上發電項目，為天然氣發電廠，造價330億美元，裝置容量9.2吉瓦，為全球最大天然氣發電項目，營運商為軟銀集團子公司SB Energy。

．位於德州的深水原油出口碼頭，造價21億美元，營運商為Sentinel Midstream，美方指，該出口碼頭有望每年為美國帶來200億至300億美元的原油出口額，大幅提升美國出口量，擴大美國能源領域的主導地位。

美日關係・日美關係・美日國旗・日美國旗：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

．在喬治亞州的高壓高溫合成鑽石砂粒生產設施，造價約6億美元，營運商為Element Six，美方指，鑽石砂粒因其卓越的硬度和耐磨性，是美國工業製造業的關鍵原料，如半導體、汽車、石油和天然氣產業，對經濟和國家安全重要。