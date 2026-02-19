克宮否認美國指控：中俄兩國均未進行秘密核試驗

在美國指控中國和俄羅斯進行秘密核試驗後，俄羅斯克里姆林宮回應稱，中俄兩國均未開展任何核試驗。



據路透社報道，美國本月指控中國曾在2020年進行一次秘密核試驗，並呼籲推動一項新的、更廣泛的軍控條約，將中國和俄羅斯納入其中。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三對記者表示，聽到有關涉及俄中兩國核試驗的說法，但「俄羅斯和中國均未進行任何核試驗」。他還說：「我們也知道，中國方面代表已對此類指控明確否認，情況就是如此。」

2026年1月29日，俄羅斯莫斯科，圖為佩斯科夫隨同普京（不在圖中）出席元首會晤活動。（Getty）

美國與俄羅斯的最後一份軍備控制條約《新削減戰略武器條約》（New START）已在2月5日到期失效，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不止一次提出希望達成一項涵蓋中國的新軍控協議。

此前，美國一名高級官員在日內瓦裁軍會議上指控，中國在2020年進行過低當量核試驗，並準備開展更大規模試驗。對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應說，有關指控「完全沒有根據」，是美國為恢復核試驗而捏造的藉口。

美國國務院軍控與防擴散事務助理國務卿耶奧（Christopher Yeaw）2月17日說，美國已準備好進行低當量核試驗，以應對中俄據稱進行的秘密核試爆，此舉或將結束持續數十年的核試驗暫停。

本文獲《聯合早報》授權轉載

