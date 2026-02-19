日本大阪獲神秘人捐贈21kg金條　價值5.6億日圓冀用於「修水管」

日本大阪市水道局2月19日表示，收到一名熱心人士捐贈的重達21公斤的金條，價值5.6億日圓（約2800萬港元）。局方對捐贈表示感謝，稱將依照捐贈者希望匿名的要求，計劃在下一個財年中將黃金兌換為現金，投入到翻新工程中，以解決當地水管老化等供水問題。



日本讀賣新聞報道，根據大阪市政府透露，捐贈事件實際上發生在去年，而局方在去年11月18日接到「我想向水道局捐款」的電話後，未料竟收到金條。此外，這位匿名的捐贈者還在捐出金條前的10月就有向水道局捐贈現金50萬日圓。

局方還進一步披露細節，稱捐贈者是「最近看到有關水管老化的新聞後」，有感於大阪基礎建設維護不易，才決定捐出黃金。

2026年2月19日，日本大阪，圖為大阪市市長橫山英幸周四在會見傳媒時對捐贈者表示感謝。（截圖自Youtube@ytv_news）

大阪市長橫山英幸周四在會見傳媒時對捐贈者表示感謝，稱：「這是一筆巨款，對於這筆用於解決水管老化問題的慷慨捐贈，我只有感激之情」，他還強調應對水管老化是一項耗資巨大的工程。

根據大阪市政府2月13日發布的新聞稿指出，大阪市由於在經濟快速增長年代鋪設大量供水管道，是日本最先面臨基礎設施老化的城市之一。加之近年發生多次因水管老化造成的事故以及預防地震的需求，將依照2024年制定的計劃，每年更換長約63公里的管道。