安德魯被捕｜英媒：扣留最多96小時後起訴或釋放　警可搜屋搜電腦

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）捲入美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件後，2月19日英媒傳出他因涉公職人員行為不當被捕的消息，警方證實拘捕一名60多歲男子。據英國廣播公司（BBC）引述專家指，安德魯最長可被拘留96小時，之後可能遭起訴，或是釋放等待進一步調查。



報道引述專家稱，最長拘留時間為96小時，但這需要高級警官和地方法院多次批准延期，在大多數情況下，嫌疑人會拘留12或24小時，之後可能遭起訴，可能獲釋放，等待進一步調查。

安德魯會關押在拘留所的牢房內，裏面僅有一張床和一個廁所，他會在該處等待警方盤問。目前未知安德魯的拘留地點。

倫敦前總警司：警可搜屋搜電腦

倫敦警察廳前總警司Dal Babu接受傳媒訪問時表示，在拘捕安德魯後，警方將能夠取得電腦設備、文件、照片以及任何其他證據，他稱警方「可以搜查安德魯擁有或居住的任何場所，或他控制的任何其他場所，因此很可能還會搜查其他區域」。

綜合《每日電訊報》、《每日郵報》報道，警方人員19日在早上8時左右抵達安德魯位於桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）的居所，屋外出現6部警車，及約有8名警方人員。

2月19日正好是安德魯的66歲生日。

安德魯位於桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）居所外，圖攝於2026年2月5日（Reuters）

安德魯為何被捕？

目前警方未公布具體詳情，僅指一名60多歲男子因涉公職人員行為不當被捕。

路透社早前引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯2010年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

安德魯在2001年至2011年期間擔任英國國際貿易與投資特別代表。

報道指，在美國新公布一批文件顯示，安德魯顯然曾向愛潑斯坦轉發有關越南、新加坡等國的報告，這些報告是因安德魯是英國政府特使的身份出訪才被發送給他。根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。

圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

在愛潑斯坦案中，安德魯也被指與案中數名女性有牽連，包括一名女子朱弗雷（Virginia Giuffre）曾稱17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。

據英媒報道，安德魯曾向其父母和兄長查理斯三世（King Charles III）借款1200萬鎊（約1.28億港元），以解決其與朱弗雷的性侵案。

安德魯一直否認有關他的指控。

↓ 在愛潑斯坦文件內公布的一些安德魯照片 ↓

安德魯最高面臨什麼刑罰？

據天空新聞指，公職人員行為不當罪行的刑罰沒有上限，專家稱「因為國會從未為此設定過最高刑罰，所以才是（最高）終身監禁。」