愛潑斯坦案｜英國前王子安德魯被捕　涉公職人員行為不當

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件持續延燒，牽涉大量政商名人，包括英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），當地出現要求警方調查他的聲音，英國廣播公司（BBC）2月19日報道，安德魯因涉公職人員行為不當被捕。

英國警方其後證實一名60多歲男子因涉公職人員行為不當被捕，未公布姓名，該名男子仍在扣留中。



安德魯是已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的第3個孩子，也即是現任國王查理斯三世的弟弟，他早前被指擔任政府貿易特使期間，曾與淫媒愛潑斯坦分享英國機密貿易文件。

英國近代首位被捕王室家族成員

2月19日正好是安德魯的66歲生日。據英媒Metro指，他成為英國近代史上第一位被捕的王室家族成員。

在捲入愛潑斯坦案後，安德魯如今已失去王子頭銜及爵位，但仍保留王室繼承順位第8順位，繼承順位若要調整須經國會審議。

2004年9月8日，美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與大量知名人士關係密切，包括政界人士、演員和學者。愛潑斯坦曾因與未成年女性發生性關係而被定罪。（Getty）2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

綜合《每日電訊報》、《每日郵報》報道，警方人員19日在早上8時左右抵達安德魯位於桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）的居所，屋外出現6部警車，及約有8名警方人員。

《衛報》稱，警方也搜查安德魯位於溫莎的前居所。

安德魯位於桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）居所外，圖攝於2026年2月5日（Reuters）

安德魯被指向愛潑斯坦轉發英國貿易機密

安德魯在2001年至2011年期間擔任英國國際貿易與投資特別代表。

路透社早前引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯2010年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

報道指，在美國新公布一批文件顯示，安德魯顯然曾向愛潑斯坦轉發有關越南、新加坡等國的報告，這些報告是因安德魯是英國政府特使的身份出訪才被發送給他。根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。

圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

在愛潑斯坦案中，安德魯也被指與案中數名女性有牽連，包括一名女子朱弗雷（Virginia Giuffre）曾稱17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。

據英媒報道，安德魯曾向其父母和兄長查理斯三世（King Charles III）借款1200萬鎊（約1.28億港元），以解決其與朱弗雷的性侵案。

安德魯一直否認有關他的指控。

↓ 在愛潑斯坦文件內公布的一些安德魯照片 ↓

英國白金漢宮早前於2月9日發聲明稱，查理斯三世對有關安德魯的指控「深切關注」，如果警方就這些指控與王室聯繫，他將「隨時準備提供支持」。

圖為2026年2月9日，英國國王查理斯三世（King Charles III）到訪普雷斯頓（Preston）一家芝士廠。（Reuters）

英國前首相白高敦（Gordon Brown）呼籲警方對安德魯展開刑事調查，他稱來自各地的女孩在英國遭販賣，形容是「迄今為止最大醜聞」。

公職人員行為不當最高面臨什麼刑罰？

據天空新聞指，公職人員行為不當罪行的刑罰沒有上限，專家稱「因為國會從未為此設定過最高刑罰，所以才是（最高）終身監禁。」