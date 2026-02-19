「和平委員會」首次會議　英法等未派員出席　特朗普：別跟我撒嬌

由美國總統特朗普（Donald Trump）倡議成立、主張解決加沙問題的「和平委員會」（Board of Peace）2月19日於華盛頓召開首次會議，據白宮指有超過45國派代表出席，但不包括多位盟友如法國、英國，法國更對歐盟最終派出一位官員出席會議表示驚訝。



特朗普：別跟我撒嬌

特朗普在致詞時稱今天為大日子，他稱「我相信這是最重要的委員會，無論從權力或聲望來看都是如此。從來沒有哪個委員會能匹敵。」

他談到幾乎所有國家都接受邀請，但也有一些不接受，他稱「有些人撒嬌（playing a little cute），這招行不通，你別想跟我撒嬌（you can't play cute with me）。」

美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」2026年2月19日在華盛頓召開首次會議（Reuters）

特朗普早前邀請多國領袖加入委員會，但委員會成員名單引發爭議。成員國包括以色列，卻排除巴勒斯坦代表，令外界質疑其公正性及解決問題的能力。

歐洲盟友則因新組織可能架空聯合國現有的調停機制，故拒絕加入。受邀入會的梵蒂岡亦以同樣理由拒絕。

歐委會派官員出席 法國：驚訝

歐盟委員會（European Commission）最終派出一位官員出席會議，法國2月19日稱，對此表示驚訝，指其未獲授權出席，「就巴黎而言，和平委員會需要重新聚焦加沙問題，以符合聯合國安理會決議，在消除這一模糊地帶前，法國不會參與。」

出席會議的國家中包括以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾等中東國家代表，還有阿根廷、巴拉圭、匈牙利、哈薩克等許多鮮有直接參與在加沙衝突的國家。

上周剛訪問華盛頓的以色列總理內塔尼亞胡，雖然早前表態支持倡議，但最終決定缺席，改由右翼外相薩爾（Gideon Saar）代表參會。

會議重點討論加沙重建及安全議題，包括哈馬斯解除武裝及人道援助安排。特朗普早前宣布，委員會籌得50億美元重建基金。