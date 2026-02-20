安德魯被捕｜獲釋離開時一臉驚恐照曝光　倘罪成最重判囚終身

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因涉公職人員行為不當被捕，他在警署接受查問約12小時後，當晚獲准離開警署，他離開時更被人拍到表情一臉驚恐。外媒報道，相關罪行一經定罪最重將判囚終身。



英國廣播公司（BBC）及衛報報道，安德魯於當地時間19日早上約8時被捕，經過約12小時的問話後，於晚上約7時離開位於英格蘭東部Aylsham的警局。

據媒體拍攝到的照片，他乘搭汽車離開警局時表情惶恐，尤如受到巨大驚嚇。泰晤士河谷（Thames Valley）警方同日表示，涉案「被捕男子」已被釋放，案件仍在進行調查，但依然未正式公布被捕者身份。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

公職人員行為不當是什麼罪行？

報道指，公職人員行為行為不當罪行是指公職人員在無合理理由或正當理由下，故意疏忽履行職責或故意瀆職，以致於濫用公眾對其的信任。

安德魯早前被指擔任政府貿易特使期間，曾與愛潑斯坦分享英國機密貿易文件，包括轉發有關越南、新加坡等國的報告。

如果安德魯罪成最高可被判終身監禁，但該罪行被普遍認為定義不清，甚至已有計劃廢除。報道引述一份6年前為部長提供建議的法律委員會報告，指公職人員行為行為不當是英格蘭和威爾斯最難界定的罪行之一。

拉夫堡大學高級法律講師弗羅斯特博士（Dr. Tom Frost）稱，雖然英國在2014年至2024年間有近200人因該罪行被起訴，但幾乎全部是警察或監獄初級官員，只有四名高職人員被定罪。