特朗普威脅短期內或動武　細數美伊數十年錯綜複雜仇怨

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對伊朗動武，加劇了兩國的緊張關係。 美伊仇怨錯綜複雜，可以追溯到數十年前。



♦1953年

美國與伊朗之間的仇怨始於美方支援1953年的政變。 這場政變推翻了伊朗民族主義首相摩薩台，並擁立親西方的禮薩·巴列維（Shah Mohammad Reza Pahlavi）復辟。

此前，伊朗議會1951年投票決定將石油工業國有化，重新掌控國家石油財富。1953年8月，英美情報機構聯手展開秘密行動，推翻摩薩台政府，以在伊朗獲得廉價的石油，並遏制共產主義勢力的擴張。

1955年3月12日，前伊朗国王巴列维(1919 - 1980)。12th March 1955: Shah Mohammad Reza Pahlavi of Persia (1919 - 1980). Original Publication: Picture Post - 7592 - Brief Encounter With Britain - pub. 1955 (Photo by Maurice Ambler/Picture Post/Getty Images) （图源：Getty/VCG）

♦1957年

在美國總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）推行「原子用於和平」（Atoms for Peace）的政策下，美國支援伊朗把核能用於民用用途。10年後，美國為伊朗建造一座5兆瓦的核研究反應堆，以及提供燃料所需的濃縮鈾。此外，伊朗和美國率先在1968年簽署《不擴散核武器條約》（NPT）。1972年，美國總統尼克遜（Richard Nixon）訪問德黑蘭，承諾向巴列維出售除核武器以外的任何伊朗想要的美國武器，以換取伊朗協助保護美國在中東的利益。

♦1979年

巴列維的專制統治、腐敗和民生困頓，最終被宗教領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）領導的穆斯林革命推翻。巴列維1月逃離伊朗，巴列維王朝覆滅。曾流亡法國14年的霍梅尼成為實際的國家元首，他在4月宣佈成立穆斯林共和國，把伊朗從親西方的君主制國家，轉變為反西方的神權國家。

美國因為允許巴列維到美國接受癌症治療，激怒了一批伊朗大學生。11月，他們衝進美國駐德黑蘭大使館，劫持52名美國人質，要求將巴列維遣返回伊朗受審。

圖為已故末代國王穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）1977年與時任美國總統卡特（Jimmy Carter）在華盛頓會晤。（Getty）

♦1980年

4月，美國試圖解救大使館人質，但行動失敗。美國總統卡特（Jimmy Carter）同月與伊朗斷絕外交關係，11月卡特還下令暫停從伊朗進口石油。

同年，鄰國伊拉克入侵伊朗。伊拉克領導人薩達姆（Saddam Hussein）企圖趁着伊朗革命后的動蕩局勢，控制具有重要戰略意義的阿拉伯河和石油資源豐富的胡齊斯坦省（Khuzestan）。伊拉克的襲擊引發一場持續八年的兩伊戰爭，最終在聯合國的斡旋下結束戰爭。美國在這場戰爭中為伊拉克提供資金、訓練和技術。

♦1981年

被扣押444天后，美國大使館人質在1月19日獲釋。作為釋放人質的交換條件，美國同意解凍伊朗的資產，並且不干涉伊朗的政治或軍事事務。

♦1984年

美國將伊朗列入支持恐怖主義國家名單，對伊朗實施制裁，包括武器禁運。

♦1988年

7月3日，美國軍艦在霍爾木茲海峽上空擊落一架伊朗客機，機上290人全部罹難。 美方稱，他們誤把客機當成戰鬥機，對此事故表示遺憾。

美國總統小布殊（George W. Bush）在1月的國情咨文演講中，把伊朗與朝鮮和伊拉克並列為「邪惡軸心」。（資料圖片）

♦1995年

美國克林頓 （Bill Clinton）政府對伊朗實施更廣泛的制裁，包括石油禁運，隨後又禁止美國與伊朗進行貿易和投資。 隔年，他簽署法案，懲罰那些投資伊朗石油和天然氣行業的非美國公司。

♦2002年

美國總統小布殊（George W. Bush）在1月的國情咨文演講中，把伊朗與朝鮮和伊拉克並列為「邪惡軸心」。 他還指伊朗發展大規模殺傷性武器並輸出恐怖主義。

♦2003年

伊朗通知國際原子能機構（IAEA），將暫停所有鈾濃縮活動，並同意接受對核設施進行更嚴格的檢查。

♦2009年

美國、法國和英國的領導人公開披露伊朗的福爾道（Fordow）深山處存在鈾濃縮設施。

♦2013年

9月，美國總統奧巴馬（Barack Obama）與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）通電話。 這是兩國30多年來的首次高層接觸。 11 11月，伊朗、德國和聯合國安全理事會五個常任理事國中國、法國、俄羅斯、英國和美國簽署了初步核協定。

♦2015年

2013年達成的核協定，在這一年擴展為具有里程碑意義的「聯合全面行動計劃」（JCPOA，簡稱伊朗核協定）。伊朗承諾在15年內不會讓鈾濃縮豐度超過3.7%，並且承諾將濃縮鈾庫存限制在300公斤以內。

♦2018年

美國總統特朗普宣佈單方面退出伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁。 協定的其他簽署國繼續遵守協定，並未恢復制裁。國際原子能機構表示，在美方退出後，伊朗開始加速生產高濃縮鈾，產量超過了伊朗核協定的限制。

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

♦2019年

美國把伊朗穆斯林革命衛隊列為恐怖組織。

♦2020年

美國發動無人機襲擊，擊殺伊朗革命衛隊下屬負責境外任務的聖城旅（Quds Force）的指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗隨即向駐伊拉克美軍基地發射導彈進行報復。

♦2021年

美國拜登政府在維也納與伊朗展開間接會談，希望恢復伊朗核協定。 然而，經過幾輪磋商，雙方未能達成協定。

♦2025年

3月，特朗普致信伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），要求伊朗在兩個月內達成新的協定。4月，雙方重啟新一輪會談，美伊原定在6月中舉行第六輪會談，但以色列對伊朗核設施發動空襲，隨後美國加入，襲擊了伊朗三處重要的核設施，包括福爾道和納坦茲（Natanz）的核設施，並首次動用威力最強大的掩體炸彈。 伊朗隨即轟炸卡達烏代德（Al Udeid）空軍基地的美軍設施。

♦2026年

2025年12月底起在德黑蘭爆發的反政府示威活動，迅速擴散至全國。抗議者呼籲結束哈梅內伊的統治，但被嚴厲鎮壓。 對此，特朗普威脅要採取軍事行動。1月下旬，特朗普下令向中東部署以林肯號航空母艦打擊群為首的規模龐大的海軍艦隊。 特朗普隨後也警告伊朗必須在短時間內接受新的核協定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

