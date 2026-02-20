尹錫悅遭判終身監禁　發聲明為戒嚴致歉　惟無法接受一審判決結果

韓國前總統尹錫悅戒嚴案2月19日一審被判內亂罪成，判處終身監禁。他翌日發聲明，為戒嚴決定的失誤給人民帶來許多絕望和痛苦而致歉，但強調該決定目的是為了「拯救國家」。另外，他也表示無法接受法院的判決結果，韓媒預計其法律團隊將於下週向法院提出上訴。



韓聯社報道，尹錫悅20日下午透過律師團隊發出一份約1000字的聲明，批評司法機關未能完全抵制「謊言」和「煽動」的政治力量，並指「（法院）只因軍隊去了國會就斷定這是一場內戰，這邏輯很難讓人接受。」

首爾中央地方法院19日裁定尹錫悅犯下內亂罪，稱其通過派遣軍隊進入國會，癱瘓和中止憲法機構的運作，有意煽動暴亂以顛覆憲法。

2026年2月19日，韓國前總統尹錫悅在首爾中央地方法院聽取有關其涉內亂罪的判決。（Reuters）

尹錫悅認為，司法獨立在這情況下無法得到保障，所以很難指望法院能作出基於法律和良知的判決，並對上訴的意義深表懷疑。

雖然尹錫悅以「國家和人民利益」的理由為戒嚴決定辯護，但他在聲明中仍為該決定帶來的負面後果致歉。

2026年2月19日，尹錫悅被判終身監禁，圖為韓國電視台播出的庭內畫面（Reuters）

尹錫悅表示，看到士兵、警察和公職人員在接受調查和審判時苦苦掙扎，他們的家人也因此承受痛苦，這情況令人心碎。他接着承認自己全權負責戒嚴的決策過程，並希望相關人士不會再遭受任何嚴厲的審判和「迫害」。