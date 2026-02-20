美伊開戰機率已高達90%　恐對安全經濟等4大層面構成「海嘯衝擊」

中東局勢進入關鍵的決策視窗，美軍近期在該地區快速集結，美軍最強航艦「福特號」殺進地中海，讓特朗普（Donald Trump）總統最快本周末就擁有對伊朗採取軍事行動的選項。一位特朗普顧問透露，美國在幾周內採取軍事行動的可能性高達90%。 一旦開戰恐對區域安全及經濟等4大層面帶來海嘯般衝擊。



根據Axios Axios 等媒體報導，一名特朗普的高級顧問透露，如果外交手段在數周內失敗，美國對伊朗採取軍事打擊的機率高達 90% 90%。 這不僅是一次精準空襲，也可能演變成一場推翻政權的大規模區域戰爭。這場衝突的核心是美方要求伊朗徹底停止核濃縮、削減導彈計劃並停止資助地區代理人，且特朗普已表態支援伊朗內部的「政權更迭」。

即使在日內瓦與阿曼仍有外交接觸，但美方認為伊朗缺乏誠意，特朗普已失去耐心。 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已下令後方司令部進入最高戒備，並與美方密商打擊伊朗核設施及彈道飛彈系統。一旦美國及以色列聯手對伊朗進行軍事打擊，四大層面的影響說明如下：

美國方面認為伊朗對談判缺乏誠意，特朗普已失去耐心。（Reuters）

國際油價暴沖 推升全球通膨

1、油價飆升：霍爾姆滋海峽（Strait of Hormuz）承載全球約 25% 25% 25% 的海運原油。若戰爭導致海峽封鎖，國際油價恐從每桶 60 60 60 多美元衝破 80 80 80 美元至100 100 美元。

2、航運危機：紅海、波斯灣的航運保險費將暴漲，全球供應鏈再度面臨中斷危機，恐引爆新一輪全球通膨。

3、避險資產高漲：金價已因地緣政治壓力突破每盎司 5000 5000 5000 美元，後續走勢可能持續沖高。

伊朗代理人反擊 中東大亂鬥

1、代理人反擊：伊朗可能動員伊拉克民兵、也門胡塞武裝（Houthi）攻擊美軍基地及沙特、阿聯酋的能源設施。

2、報復以色列：伊朗已開嗆若遭打擊，將以數百枚飛彈與無人機飽和攻擊以色列本土，屆時以色列的防禦系統將面臨考驗。

3、戰火規模：專家預測這將是一場持續數周的大規模戰略打擊，而非 2025 2025 2025 年那種短期（12天）的局部衝突。

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

對中俄的影響

1、中俄立場：伊朗正加強與中、俄的軍事合作。 若美國開戰，俄羅斯可能提供更先進的防空系統給伊朗; ; 中國則可能面臨石油輸入（伊朗原油 80% 80% 80% 輸往中國）被切斷的壓力，進而導致大國關係更趨緊張。

2、權力真空：伊朗政權若垮台，中東可能出現極大權力真空，引發新一輪的內戰與難民潮。

伊朗經濟崩潰 局勢動蕩

伊朗內部因經濟崩潰已爆發大規模反政府抗爭，戰爭可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

倘若戰爭真的即將發生，可留意以下3個關鍵訊號：

1、NOTAMs NOTAMs （飛行員須知）：留意波斯灣空域是否出現大範圍禁飛區或航線異動。

2、電子作戰機：若美軍的 「EA-18G咆哮者」電戰機頻繁在伊朗邊境出沒，通常代表正在掃描並壓制防空網。

3、外交撤離：觀察美國國務院是否對派駐巴格達或利雅德的「非必要外交人員」發佈撤離命令。

本文獲微信公眾號「中美學者智庫」授權轉載

