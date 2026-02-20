伊朗是和是戰「最多15日」內決定：特朗普作繭自縛、不得不打？

2月19日，特朗普（Donald Trump）在回答記者提問時對伊朗跟美國達成協議設下最多15日的限期。「我想這有足夠時間，10日、15日，大概就是最多的了。我們如果不能達成協議，這對他們而言將是很不幸。」

大軍壓境

目前，美軍在伊朗周邊已建立起2003年入侵伊拉克以來所未見的大規模海空軍事部署。林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦早已就位。從委內瑞拉對開海域趕來的福特號（USS Gerald Ford）艦母亦已抵達地中海。正在部署在紅海、阿曼灣、波斯灣一帶的阿利伯克級驅逐艦（Arleigh-Burke class destroyer）就至少有7艘。

同時，F-22、F-35、F-18、F-16、F-15E、EA-18G等不同功能的美軍戰鬥機和電子作戰機不勝其數；KC-135空中加油機、E-2和E-3空中預警機等亦已就位。同時，去年6月轟炸過伊朗核設施的B-2戰略轟炸機亦可以從美國本土飛來。而由已部署該區的潛艇和軍艦搭載、可用來攻擊伊朗的戰斧巡航導彈數量超過600枚。

據估計，在已部署的全球美國海軍資產當中，有近三分之一都來到了廣義的中東地區。彭博引述美國官員報道，所有已派往中東的美軍資產在3月中之前將會部署到位。

截至2月15日的美軍部署圖。（X@ianellisjones）

正如1月之前美國花了4個月時間在委內瑞拉對開的加勒比海集結兵力一樣，此刻特朗普政府針對伊朗的軍事部署已經到了箭在弦上的地步，差不多隨時可以開打。

而且，軍事部署有一定程度的時間限制，例如身處地中海的福特號航母已被部署超過8個月，達到美國海軍最佳部署周期的時長頂點。要以軍事強勢姿態發動攻擊，特朗普已經到了馬上就要作出決定的時候。

《紐約時報》2月18日引述國防部官員消息稱特朗普到本周周末就有向伊朗採取軍事行動的選項。以色列方面亦將原本在本周日（22日）舉行的內閣會議提前到周四（19日）。《華爾街日報》19日則報道稱特朗普正在考慮對伊朗發動有限度的初步軍事打擊，作為施壓伊朗接受美國協議條件的手段。

2026年2月17日，阿曼外交大臣賽義德·巴德爾·本·哈馬德·阿布賽義迪（Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi）在瑞士日內瓦、美伊間接會談前，與美國特使威特科夫以及特朗普女婿庫什納（左）會面。（Reuters）

談判不成？

雖然在日前的日內瓦會談之後，美國和伊朗都表示有進展，但雙方明顯存在極大分歧。美國要求伊朗限制其核計劃，當中很有可能包括伊朗放棄自行提煉濃縮鈾作民用用途的權利，同時要求伊朗限制其導彈計劃和對於周邊親伊朗武裝的支持。

伊朗方面則一直強調只願意就核問題進行談判，而且美國必須以撤銷制裁來進行交換，而伊朗必須保持自行提煉濃縮鈾的權利。

連一直傾向反對美國軍事介入他國、有孤立主義傾向的美國副總統萬斯（JD Vance）日前也公開向美伊談判潑冷水，聲言特朗普「已經劃下了一些紅線，而伊朗方面目前仍不願真正承認這些紅線，並着手加以處理」。

此刻的特朗普似乎已經到了不得不打的地步。而這個困境是由特朗普自己造成的。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

作繭自縛

首先，特朗普在其第一任期退出了「伊朗核協議」（JCPOA），批評奧巴馬（Barack Obama）只限制伊朗提煉濃縮鈾濃度的核協議是「史上最差協議」。經過近十年的美伊關係起伏之後，若然特朗普最終談回來的協議中對伊朗的限制竟然幾乎是奧巴馬協議的翻版，這將被視為其伊朗政策的重大挫敗，甚至是對伊朗的屈服。

特朗普自己也不是不清楚這個問題。因此，他才會在去年6月參與以色列對伊朗的轟炸，希望透過大舉破壞伊朗核設施來暫時壓下伊朗核問題。當時，特朗普就第一個跑出來說已經將伊朗的核計劃「完全摧毀」。不過，當時被炸過的導彈和核設施半年之後已被逐步修補，而伊朗提煉到60％濃度接近武器級別的近400公斤濃縮鈾似乎未有被摧毀。於是，才有了今天又要繼續進行的談判。

從特朗普的關稅戰策略來看，他也明白「打」是「談」的基礎。不過，伊朗12月底爆發的示威卻「來得太早」。美軍當時在中東軍事部署薄弱，特朗普卻決定「出口術」鼓勵示威者上街和攻佔政府機構，並出言警告伊朗當局不要殘殺示威民眾。最終，伊朗斷網實施血腥鎮壓，死亡人數至少達六、七千，甚至高達數萬。

兵力不足的特朗普最終決定「退縮」，以伊朗同意不處決被捕示威者為下台階，不採取軍事行動。

2月17日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在德黑蘭發言。（Reuters）

特朗普的退縮似乎讓伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）看穿其「外強中乾」，因此繼續堅持伊朗既有的只談核問題不談導彈計劃的主張，並一直對美國軍事威脅作出強硬發言。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）本周初也在石油天然氣關鍵航道霍爾木茲海峽進行軍演，而例行的伊、中、俄三方海上安全演練在本周也如期舉行。

如今，特朗普把大量軍事資產調到中東，並且透過不同方式的媒體放風來鋪陳出「戰雲密佈」的氛圍，當然是其希望迫使伊朗在談判桌上「投降」的軍事威嚇。但伊朗也正在跟特朗普「對賭」，賭的是特朗普沒有足夠的決心、美國人民沒有足夠的意願、美軍沒有足夠的能力去迅速擊敗伊朗此刻的當權派。

伊朗並不像委內瑞拉般有明顯願意和美國合作的當權派。德黑蘭遠離海岸，要執行像擄走馬杜羅（Nicolás Maduro）那樣的特別行動有極大困難，且政治效果成疑。有限度的攻擊甚至是持續轟炸，在不派出地面部隊入侵的前提之下，要達成政權更替幾乎是不可能的任何。

2月6日，林肯號艦母和一艘阿利伯克級驅逐艦在阿拉伯海行駛。（Reuters）

而雖然美軍已經將更多的薩德（THAAD）和愛國者（Patriots）導彈防禦系統提前部署區內，但伊朗依然擁有大量短程彈道導彈，對美軍區內軍事基地和盟友目標構成重大威脅。攻打伊朗，對特朗普而言絕對是高風險、低勝算的賭博。

運氣搭救？

特朗普此刻針對伊朗的潛在軍事行動，幾乎只有以色列會支持，區內國家早已表明不會同意美國利用其境內基地發動攻擊，連英國如今也未肯同意美國利用其在印度洋核心地帶的迪戈加西亞島（Diego Garcia）基地針對伊朗發動攻擊。比起2003年入侵伊拉克，美國此刻更為孤立。

在入侵委內瑞拉一事上，特朗普也作出過同類的賭博。除了委內瑞拉的客觀條件遠遠對美國更為有利之外，美軍的專業能力和某程度的幸運也是特朗普的「成功之道」。如果當日清晨的行動稍有出錯，導致美軍人員被殺、被俘，委內瑞拉早就變成了特朗普的政治墳墓。

對於伊朗，事到如今，特朗普可算是作繭自縛，到了幾乎不得不打、甚至不能再拖延決定的地步。如果特朗普始終不肯「屈辱地」接受奧巴馬式的「伊朗核協議」，唯一能「挽救」特朗普的就只有美軍的專業能力和神賜般的運氣。特朗普真的相信自己是上帝選中的人嗎？