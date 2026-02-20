美媒：特朗普擬對伊朗展開有限度軍事打擊　迫其滿足核協議要求

美媒2月19日報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在考慮對伊朗展開初步的有限度軍事打擊，以迫使其滿足核協議談判要求。知情人士透露，如果獲得授權，此次打擊行動可能在數天內展開，目標將是少數伊朗軍事或政府設施。



《華爾街日報》稱，特朗普可能會逐步升級打擊力度：從小規模打擊開始，逐步擴大攻勢，直至伊方解除核計劃。如果伊朗仍拒絕依從特朗普要求其終止核濃縮活動的指令，美國則將對伊朗發動大規模軍事行動，最終目標可能是推翻其政權。

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

有限度打擊行動方案還顯示，特朗普可能不僅願意動用武力來懲罰伊朗未能達成協議，並且還可能以此為契機，促成一項對美國有利的協議。

特朗普2月19日在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）期間表示，伊朗必須達成有意義的協議，否則將迎來惡劣後果。他又稱，如果沒有達成任何協議，美國或不得不採取進一步行動，並補充說：「接下來的十天左右，你們就會知道。」

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

在外交層面，美伊雙方高級官員本週舉行會談。美國要求伊方終止核計劃，並限制彈道導彈計劃及對區域武裝代理組織的支持。伊朗拒絕全面協議，迄今僅就核計劃作出有限讓步，並再次否認曾尋求取得核武。

美國官員日益認為兩國僵局難以打破，加上美軍在伊朗周邊的軍事增兵，使軍事打擊的可能性升高。