特朗普關稅案裁決影響多國：貿易協議成變數　對華多項關稅仍有效

美國最高法院2月20日裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法，意味「對等關稅」等措施失效，此舉影響多國，貿易政策監測機構Global Trade Alert統計，判決後美國的加權平均關稅從15.4%降至8.3%。特朗普則隨即依據其他法律向全球徵10%關稅應對。

在去年4月推行「對等關稅」後，美方藉此向各貿易夥伴施壓達成貿易協議，例如是加大對美投資額等，這些協議將何去何從備受關注，德國組織要求歐盟盡快釐清，日媒2月21日則引述消息報道，預計已商定的首批對美投資項目不受影響。



2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

《紐約時報》指出，全球貿易夥伴對最高法院裁決的回應並不熱烈，因各地官員都明白特朗普的關稅政策不會因裁決而終止。

機構Global Trade Alert統計，在美國最高法院（SCOTUS）判決後，美國的加權平均關稅從15.4%降至8.3%。（Global Trade Alert）

．中國：多項對華關稅仍有效

中國一直是特朗普推行貿易戰的主要目標，美國對中國商品依據不同法律加徵關稅，在這次最高法院判決後，10%的一般對等關稅及10%的芬太尼關稅會失效，但事實上仍有不少並非依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅仍然存在，例如是對中國電動車徵收的100%關稅、對許多鋼鐵和鋁製品徵收的50%或更高關稅等。

2025年10月，特朗普與中國國家主席習近平在韓國會晤時，雙方同意暫停美國原計劃對多種商品加徵的額外關稅，包括部分電動摩打、外科器械等。現行關稅已對中國對美出口造成影響，去年出口額下降約兩成，中國也轉而加大對東南亞、非洲、歐洲、拉丁美洲地區的出口力道。

．歐盟：貿易協議未正式落實

歐盟2025年與美國達成協議，把關稅上限設定為15%，其中包括歐洲3年內購買價值7,500億美元的美國能源，並增加對美投資6,000億美元。

這協議尚未正式落實，原因包括特朗普一再覬覦格陵蘭導致歐美關係轉差，更要脅對歐洲多國加徵關稅，歐洲議會至今仍未表決通過這份協議。

德國工業聯合會（Federation of German Industries）目前呼籲歐盟盡快與特朗普政府溝通，釐清法院裁決將如何影響雙方的貿易協議，希望盡快出現可靠的貿易環境。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

．日韓：日本據報不改動已商定項目

在美國「對等關稅」計劃後，美方分別與日本、韓國達成協議，讓日韓大增對美投資額，以換取美國降關稅，日本較早前已公布對美首批投資項目，包括天然氣發電項目等，日媒2月21日引述不具名的日本高級官員報道，預計美國最高法院的判決不會影響已商定的首批對美投資項目。

韓國政府部長則會在21日下午召開會議討論，韓國外交部稱「將全面審視美國最高法院的裁決內容和美國政府立場，並根據國家利益，制定最符合國家利益的應對方案。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

．加拿大：影響不大

美國最高法院的裁決對向加拿大徵收的關稅影響微，因加拿大對美出口商品遭受的關稅，大部份是針對鋼鐵、鋁等的專項關稅，並非在這次裁決範圍內。美國與加拿大簽訂有美墨加貿易協定，故此目前約有90%加拿大出口商品免關稅。

對於加方來說，更擔心美方未來或以其他方式加徵關稅，又或是在今年檢討美墨加貿易協定時，於談判桌上施壓。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

．東南亞：帶來解脫？

在特朗普去年4月開始推行「對等關稅」時，威脅對多個東南亞國家徵收極高關稅，例如是對柬埔寨徵49%、越南46%、泰國36%、印尼32%，至夏天有所讓步，宣布與多地達成共識，把關稅稅率降至19%左右。

美媒形容，雖然如今美國最高法院的裁決引發眾多疑問，但至少也為這些東南亞國家帶來一些解脫。且在中美貿易戰下，一些企業把生產基地轉至東南亞，以避開特朗普的對華關稅，也使這些國家得益。