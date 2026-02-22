美貿易代表：各國須遵守已達成的貿易協議　部份國家稅率高於15%

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。特朗普其後宣布，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，向全球開徵10%的關稅，以取代被最高法院推翻的關稅措施。特朗普21日表示，上調新一輪全球關稅稅率至15%。特朗普的貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，即使部分國家的稅率高於第122條款規定的關稅（15%），它們也必須遵守已達成的貿易協議，繳交較高的關稅稅率。



據路透社報道，格里爾表示，儘管特朗普新公布的全球關稅稅率為15%，馬來西亞和柬埔寨等國對美國的出口，仍將繼續以早前談判達成的19%稅率徵收關稅。

美國與印尼於2月20日剛簽署貿易協議：

印尼負責美國關稅談判的首席代表哈塔托（Airlangga Hartarto）表示，儘管美國最高法院做出了裁決，但印尼與美國於20日簽署的、將美國關稅設定為19%的貿易協議仍然有效。

報道指，最高法院的裁決可能對巴西等國來說是個好消息。巴西尚未與華盛頓就降低40%的關稅達成協議，但現在其關稅稅率可能會降至15%，儘管這可能只是是暫時的。

2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

隨着今年11月中期選舉的臨近，特朗普在執政一年來對其經濟政策的支持率持續下降。路透社/益普索近日的民調顯示，34%的受訪者表示支持，57%表示不支持。