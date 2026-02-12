JF-17戰機出口潮：中國藉巴基斯坦合營規式　撼動中東亞洲市場?

巴基斯坦與伊拉克、沙特阿拉伯、孟加拉和印尼等多國就JF-17「雷電」（中國稱FC-1「梟龍」）戰鬥機的潛在軍售協議密集展開談判。中國軍工技術能否憑藉著「巴基斯坦製造」這艘航船，通過「性價比戰機」打開傳統西方與俄羅斯主導的軍售市場，改寫從南亞到中東的軍售規則？



2026年1月，巴基斯坦軍售外交頻頻出擊。12日，印尼國防部長沙弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）與巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾（Zaheer Ahmad Babar Sidhu）在伊斯蘭堡舉行會談，討論巴方向印尼出售超過40架JF-17戰鬥機及無人機。消息人士透露，會談已進入後期階段，印尼對巴基斯坦的「沙赫帕爾」（Shahpar）無人機也感興趣。

緊隨其後，巴基斯坦與孟加拉軍方就JF-17銷售協議舉行會談。同時，兩名巴基斯坦消息人士透露，巴基斯坦和沙特正就將沙特提供的約20億美元貸款轉化為採購JF-17的協議進行談判，這筆交易總額可能達40億美元。

檔案照片：一位訪客在2017年11月12日於阿聯酋迪拜航空展中觀賞JF-17戰鬥機。（Reuters）

對於印尼、孟加拉等中等規模國家來說，空軍現代化始終面臨一個矛盾：既要應對現實安全壓力，又受限於預算與後勤體系。而在戰鬥機出口領域，歷來有兩種模式：一種是出售成品，如美國的F-16；另一種是授權生產，如俄羅斯的蘇-30。但JF-17走通了第三條路：由中國主導研發並提供核心系統，由巴基斯坦負責組裝、定制與市場推廣。而這條路綫，憑什麽撬動傳統上由美、歐、俄主導的高端軍貿體系裏這些長期依賴西方裝備的國家？

JF-17帶來一場「性價比革命」

JF-17在國際市場的核心競爭力，在於其極致的性價比與精準的市場定位：其單價約2500萬至3000萬美元，僅為西方同級戰機（如「陣風」）的三分之一至四分之一，卻提供了包括有源電子掃描列陣(AESA）雷達、超視距導彈在內的4.5代戰機能力。價格實惠且兼具現代化性能，這一特性精準擊中了許多發展中國家預算有限但渴望空軍現代化的痛點。

更關鍵的是其對複雜客戶體系的適配性。以印尼為例，作為群島國家，其空軍日常任務側重國土巡邏，JF-17作為輕型戰鬥機，超過1200公里的作戰半徑已足夠應對。同時，面對印尼空軍美製F-16與俄製Su-30並存的「萬國牌」局面，JF-17的模塊化設計與能兼容多國彈藥的武器管理系統，顯著降低了後勤整合難度與全生命週期成本。其引擎採用的「雙鏈供應」模式（可在俄羅斯或中國維護），也規避了單一供應源可能面臨的制裁風險。

巴基斯坦、印尼等區域國家空軍主流戰鬥機性能對比表。（製圖：Jaeger）

這種「足夠好、買得起、用得上」的哲學，正在衝擊由美、俄、歐主導的傳統高端戰機市場。若JF-17成功進入沙特、印尼等市場，將直接擠壓俄製米格-29、美製F-16等機型的空間，推動全球軍售格局向更為多元、分層的方向演變。

對於中巴：龐大利潤與戰略佈局的雙重突破

JF-17作為中巴合營的結晶，早於1992年中國政府已邀請巴基斯坦空軍投資這個項目，巴方有權全面參與研發過程，並擁有合作生產權，2004年中巴正式為戰機命名，發展20餘年來技術一直升級。JF-17一方面拓展了中國的軍事武器外銷，而戰機的出售與後續一系列服務更為巴基斯坦帶來可觀的外匯收益，其中包括來自印尼的10億美元訂單、沙特阿拉伯的20~40億美元訂單、加上蘇丹、利比亞、阿塞拜疆共計200億美元的訂單。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif went）甚至表示，這些潛在出口可能幫助該國在2026年退出國際貨幣基金組織（IMF）的紓困計畫。此外，通過「戰機外交」，巴基斯坦強化了與沙特、孟加拉等伊斯蘭國家的戰略紐帶，並在印度傳統影響力範圍內拓展空間，從武器進口國轉變為區域防務合作樞紐。

巴基斯坦國防生產部長哈拉吉（Raza Hayat Haraj）最近在一次採訪中稱任何銷售都必須獲得中國批准，因為中國在該項目中扮演關鍵角色。

檔案照片：參觀者於2026年2月3日在新加坡樟宜展覽中心的新加坡航展，站在中國航空工業集團公司（AVIC，又稱成飛）及其子公司CATIC（中國航空技術進出口公司）展館旁。(Reuters)

對中國而言，此模式更具深遠的戰略隱藏價值。JF-17以「巴基斯坦製造」名義銷售，為中國提供了一個低調拓展影響力的「戰略支點」。中國無需直接面對敏感地區軍售的政治風險，即可將防務合作延伸至中東、北非等地。

同時，每一筆銷售都意味著中國在關鍵零部件、技術授權乃至後續升級維護上的持續收益，更在無形中將用戶國逐步嵌入中國的技術標準與後勤生態體系。

檔案照片：四川成都，參觀者在中國航空工業集團公司（AVIC，又稱成飛）博物館展出的殲-10模型旁。(Getty)

這種長期的技術依賴與信任建立，為未來中國更先進裝備（如殲-10CE）的出口鋪平了道路。JF-17的成功，實質上是中國航空工業標準與影響力的一次「借船出海」，也為中國出口其他更先進戰機——像殲系列戰機，奠定重要基礎。

巴基斯坦的「甜蜜煩惱」

儘管前景廣闊，JF-17的出口擴張面臨嚴峻挑戰。首要限制是巴基斯坦卡姆拉工廠的有限產能。該產能原為滿足巴空軍自身換裝需求設計，年產量據估計不足20架。突然湧現的大規模出口訂單，與國內換裝計劃（需替換超過250架老舊戰機）形成競爭，可能導致交付嚴重延遲，損害市場信譽。

其次，向利比亞內戰方等爭議實體銷售，存在觸發國際制裁與道德爭議的風險。此外，JF-17的核心技術（如發動機、先進航電）仍依賴中國供應，巴基斯坦的「自主」存在邊界，長期可能受制於技術轉移限制與地緣政治波動。

2025年5月3日，位於中國瀋陽的C919飛機裝配綫。（Getty）

JF-17的出口潮，是中國「巧實力」（smart power）運用的典範。它避開了與西方直接的軍備競賽，通過巴基斯坦這一合作夥伴，以一款高性價比產品為槓桿，試圖撬動傳統軍售市場格局。其目標不僅在於經濟利益，更在於通過技術標準的隱性輸出、地緣影響力的低調擴張以及非西方安全合作網絡的構建，逐步重塑國際防務合作的規則與權力結構。

然而，這一戰略能否完全實現，取決於其能否克服產能瓶頸、妥善管理地緣政治風險，並在激烈的市場競爭中持續保持技術與成本的雙重優勢。JF-17的旅程，既是中巴航空工業合作的勝利，也將是對其戰略韌性與執行力的長期考驗。