莫斯科多個機場暫停航班升降　稱因烏克蘭無人機襲擊

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）於2月22日晚間表示，由於遭受無人機襲擊，莫斯科4座機場一度暫停航班升降。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱，這些無人機已被摧毀或攔截。



圖為2026年2月13日，俄羅斯莫斯科近郊的謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場。（Reuters）

俄羅斯聯邦航空運輸局表示，受影響機場分別為杜莫迪多沃（Domodedovo）、伏努科沃（Vnukovo）及茹科夫斯基（Zhukovsky），以及謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場，當日都曾基於安全考慮，實施空中交通限制，暫停航班升降。

莫斯科市長索比亞寧稱，當日從下午約3時開始，先後至少有24架烏克蘭無人機飛往莫斯科，但均半途被摧毀或攔截。他強調，莫斯科將繼續保持警惕，防範空中威脅。

俄羅斯國防部表示，在截至當地晚上8時前的4個小時內，防空部隊在包括莫斯科及其周邊地區，以及俄羅斯中部其他地區，共攔截或摧毀了130架烏克蘭無人機。