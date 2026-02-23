格陵蘭總理：格陵蘭民眾享免費醫療 無意接受特朗普派遣醫療船
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月21日表示，將派遣一艘大型醫療船前往格陵蘭（Greenland），以協助當地「許多生病但未獲得照料的人」。對於特朗普的說法，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日回應稱，格陵蘭無意接收美方醫療船。
尼爾森在社交平台發文稱，格陵蘭的回答是：「不，謝謝。」他表示，格陵蘭民眾可以享受免費醫療，此制度是當地社會的「基本組成部份」，「這與美國不同，在美國看病是要花錢的」。
尼爾森同時表示，格陵蘭自治政府就與美國對話和合作持開放態度，但希望美方在發表一些隨意言論前先行溝通，並強調對話與合作應以尊重為前提。
格陵蘭為丹麥自治領土，特朗普曾多次表達收購意圖。他21日在社交媒體上稱，正與路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）合作，將向格陵蘭島派遣一艘醫療船，但未交代具體細節，包括丹麥或格陵蘭曾否提出請求、具體援助對象等。
還在覬覦格陵蘭？特朗普宣布派遣醫療船赴當地「協助很多病人」冬奧｜丹麥大戰美國 有觀眾舉格陵蘭旗聲援丹麥籲歐洲團結｜有片丹麥首相指特朗普仍對格陵蘭死心不息 狠批民眾受壓「不可接受」德國防長：美國威脅吞併格陵蘭損害北約 歐美關係如婚姻總有危機白宮發布另類情人節卡「表白」馬杜羅 還想和格陵蘭確認關係