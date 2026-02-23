格陵蘭總理：格陵蘭民眾享免費醫療　無意接受特朗普派遣醫療船

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月21日表示，將派遣一艘大型醫療船前往格陵蘭（Greenland），以協助當地「許多生病但未獲得照料的人」。對於特朗普的說法，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日回應稱，格陵蘭無意接收美方醫療船。



美國總統特朗普於2026年2月21日在美國華盛頓特區白宮主持州長晚宴時發表演說。（Reuters）

尼爾森在社交平台發文稱，格陵蘭的回答是：「不，謝謝。」他表示，格陵蘭民眾可以享受免費醫療，此制度是當地社會的「基本組成部份」，「這與美國不同，在美國看病是要花錢的」。

尼爾森同時表示，格陵蘭自治政府就與美國對話和合作持開放態度，但希望美方在發表一些隨意言論前先行溝通，並強調對話與合作應以尊重為前提。

格陵蘭為丹麥自治領土，特朗普曾多次表達收購意圖。他21日在社交媒體上稱，正與路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）合作，將向格陵蘭島派遣一艘醫療船，但未交代具體細節，包括丹麥或格陵蘭曾否提出請求、具體援助對象等。