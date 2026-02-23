美媒：特朗普考慮對伊朗先「小打」再「大打」

美媒2月22日報道，美國總統特朗普已告訴其顧問，他「傾向於在未來數日（對伊朗）進行初步打擊」，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗「屈服」並按美方要求達成協議。



《紐約時報》引述特朗普政府內部知情人士說，儘管尚未作出最終決定，但特朗普傾向於在未來數日對伊朗進行初步打擊，藉此向伊朗領導人表明，伊朗方面必須同意放棄製造核武器的能力。特朗普正在考慮的打擊目標範圍廣泛，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗核設施和彈道導彈等。

報道說，如果「針對性的」初步打擊未能迫使伊朗滿足美方要求，特朗普「保留今年晚些時候進行（更大規模）軍事打擊的可能性」，以推翻伊朗最高領袖哈梅內伊。

美國總統特朗普於2026年2月21日在美國華盛頓特區白宮主持州長晚宴時發表演說。（Reuters）

特朗普18日在白宮戰情室召開會議討論打擊伊朗的計劃，出席會議的人員包括副總統萬斯、國務卿魯比奧、美軍參謀長聯席會議主席凱恩、中央情報局局長拉特克利夫等。

報道還說，白宮拒絕評論特朗普政府的決策過程，僅表示「媒體可以繼續猜測總統的想法，但只有總統自己知道他可能會或可能不會做什麼」。

目前，美方已在伊朗周邊部署「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群，「傑拉爾德·R·福特」號航母打擊群也正駛向伊朗。《紐約時報》報道說，「傑拉爾德·R·福特」號航母22日在意大利以南的地中海航行，預計不久將抵達以色列附近海域。

美國和伊朗新一輪談判定於26日在瑞士日內瓦舉行。伊朗外長阿拉格齊22日在接受美國媒體採訪時表示，達成比2015年伊朗核問題全面協議「更好的協議」是可能的，他同時強調伊朗擁有和平利用核能的權利。